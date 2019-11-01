爆韓國瑜「打破酒瓶要刺人」 陳東豪還原事發內幕

名嘴陳東豪近日在節目上爆料國民黨總統參選人韓國瑜，過去擔任北農總經理時常喝到中午才上班，還曾經喝醉「瓶子打破要刺人」；韓受訪嚴正否認，並表示已委請律師準備提告。（記者許麗娟攝）

2019-11-01 22:09:30

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴陳東豪近日在節目上爆料國民黨總統參選人韓國瑜，過去擔任北農總經理時常喝到中午才上班，還曾經喝醉「瓶子打破要刺人」；韓受訪嚴正否認，並表示已委請律師準備提告。對此，陳東豪也在節目上還原事發內幕。

陳東豪31日在節目《前進新台灣》上表示，會知道韓國瑜擔任北農總經理曾喝醉「瓶子打破要刺人」，是因為前幾個月和時任北農董事長許長仁聊天時聽到的，會聊到韓國瑜是因為先前有網媒跟拍韓國瑜一週的行程，結果韓經常上午10點後甚至中午過後才上班，「聊著聊著許長仁就說，常常找不到人（韓國瑜）」。

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陳東豪說，許長仁告訴他，當時常常找不到韓國瑜，「他不用請假，有時候找到人說在市政府，但中午會在餐廳遇到，他會一直在餐廳吃飯」。陳東豪說，接著他們就聊到韓國瑜喝酒的事情，「有一次大家一桌在吃飯，吃飯就會喝點酒，喝著喝著忽然韓國瑜就把酒瓶敲碎要打人」。

「因為我沒有在現場，但那一桌裡面好像還有我另外一個朋友在場。」陳東豪認為，敲碎酒瓶是一個危險動作，幸好旁邊的人看到立刻把韓攔住，因此沒有出事，會把這件事說出來是因為認為韓國瑜當時領高薪，卻常常讓董事長找不到人，「這樣子算不算吃香喝辣，你在講民進黨吃香喝辣，啊你自己咧？」。

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