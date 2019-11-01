德國轉型正義專家：威權象徵處理需給社會多點時間

德國轉型正義專家今日建議，社會對威權象徵態度，會隨時間改變，需要給社會多一點時間。（促轉會提供）

2019-11-01 22:07:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕德國聯邦處理東德獨裁政權基金會執行長Anna Kaminsky、德國史塔西檔案局主任Niels Schwiderski等人今日拜會促轉會，雙方針對轉型正義進行交流，針對威權象徵如何處理，德國轉型正義專家建議，社會對威權象徵態度，會隨時間改變，需要給社會多一點時間。

促轉會表示，雙方除介紹業務工作外，德國外賓也觀賞促轉會製作介紹校園監控檔案當事人閱覽計畫的紀錄片「不是自己寫的日記」，並交換轉型正義工作心得。

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德國聯邦處理東德獨裁政權基金會執行長Anna Kaminsky表示，德國的轉型正義工作處理的是納粹與東德共產政權時期兩段歷史的轉型正義，所以有許多不同的單位各自負責不同的工作。

以此經驗來看，台灣的轉型正義工作不能只侷限於促轉會運作的這兩年期間，應該考慮以其他不同的方式繼續進行，國會與政府也應該支持成立一個長期存在的機構，以持續負責轉型正義工作。

Anna Kaminsky指出，推動轉型正義不是短跑衝刺，是一場馬拉松比賽，馬拉松有42公里，德國大概也才跑了12公里，未來的路還很漫長。

不管是東德還是台灣，在經歷40年威權統治後，隔了30年才開始轉型正義，想必至少要花同樣數十年時間，才能讓社會理解轉型正義的重要性。

促轉會主委楊翠主委則回應，促轉會將會提出關於轉型正義工作的長期建議，不論是轉移現在的業務，或成立一個長期持續單位，都是目前思考問題。

對於如何處理威權象徵？柏林圍牆基金會典藏與檔案主任Manfred Wichmann表示，社會對威權象徵的態度，會隨著時間改變，這部分需要給社會多一點時間。

Manfred Wichmann提及，德國曾對於在柏林市中心要以何種形式建立猶太人屠殺紀念碑，進行過長時間討論。

但事後發現，眼前已完成的紀念碑不是轉型正義的目的，轉型正義重點是在建立紀念碑過程中，社會如何討論，如何呈現各種不同意見，社會討論過程是比紀念碑本身更具意義的。

楊翠指出，關於威權象徵的處理，促轉會認為不能簡化為拆或不拆，而是社會要如何去面對威權象徵，進行記憶或文化的辯論，是比較重要的。

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