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曾承諾免費演100場！相聲瓦舍大倒戈 影片嗆爆韓國瑜

在昨（31）日相聲瓦舍流出的側錄帶中，相聲瓦舍以100場免費演出做哏自嘲，並大酸韓國瑜市長沒當幾天，就去選總統。（擷取自「相聲瓦舍」YouTube）

在昨（31）日相聲瓦舍流出的側錄帶中，相聲瓦舍以100場免費演出做哏自嘲，並大酸韓國瑜市長沒當幾天，就去選總統。（擷取自「相聲瓦舍」YouTube）

2019-11-01 20:54:26

〔即時新聞／綜合報導〕《相聲瓦舍》團長馮翊綱在去年九合一大選前發出祭品文，稱韓國瑜若當選高雄市長，將於高雄舉辦100場免費活動。不過選後馮翊綱態度轉變，今年7月不但大讚學生陸續在頒獎場合嗆韓的行為；在昨（31）日相聲瓦舍流出的側錄帶中，相聲瓦舍更以「100場免費演出」做哏自嘲，並大酸韓國瑜市長沒當幾天，就去選總統。

昨日「相聲瓦舍」在YouTube上傳相聲瓦舍表演側錄帶，宣傳11月30日到12月1日將於高雄展演的資訊。該影片中，相聲瓦舍成員宋少卿表示，對一個人最嚴厲的懲罰就是「派他去參加政黨，然後政黨就會派他去選市長；市長沒當兩天，就再派他去選總統」，一翻話立刻引起現場如雷掌聲。

該橋段中，宋少卿也拿馮翊綱「100場免費活動」一事開玩笑。他用扇子指著馮翊綱表示「然後就會有個傻子會上當，就會害得我，要陪他免費去演100場」，一番自嘲也再度掀起全場掌聲與歡呼。

對此，網友也紛紛留言表示「笑死XD」、「做為高雄人 笑死」、「完了又要被進攻了」、「馮翊綱有覺得自己看錯人了嗎？」

相聲瓦舍《十五萬大軍直取高雄而來》側錄帶

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