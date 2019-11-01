柯P不選總統卻推新人選立委 議員轟：雙重標準

台北市議會今天進行市政總質詢，台北市長柯文哲列席答詢。（記者羅沛德攝）

2019-11-01 18:53:19

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今天下午在議會備詢時，議員戴錫欽指柯市府挖角資深優秀議員黃珊珊當副市長，可以做對港湖有益的事情，他沒有意見，不過，柯自己有心魔，覺得沒做完市長任期，去選總統很奇怪，卻推剛踏入政壇的議員徐立信參選台北市第五選區立委，這是什麼邏輯？是雙重標準；柯辯稱，該議員選區有8個議員，差他一個的「影響比較小」；戴錫欽聞言痛斥：「問題是你自己有心魔，你叫徐告訴選民差他一個沒有差，因為議員選區事多數選舉。」

戴錫欽質詢時說，之前柯文哲在考慮要不要選總統，後來決定不選，「你說你有心魔，因為沒做完市長去選很奇怪，沒錯吧？」柯文哲點頭答，「嗯！」戴錫欽追問，可是民眾黨提名徐立信去選立委，他議員選舉得票很高，剛選上，「你當第二任市長都不敢去選總統，因為心魔，結果你推剛當選議員的去選立委，這是什麼邏輯？」柯文哲說，這比較簡單，議員選區有8個。

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戴錫欽質疑，所以差徐一個沒有差，中正萬華少一個議員無所謂，因為議員選區事多數選舉？沒想到柯文哲點頭說，「影響比較小」；戴錫欽詫異地說，你將來選舉主軸叫徐立信跟選民講說，「歹勢喔，我雖然當剛選議員，市長講說少我一個沒差啦，選民服務去找其他七個議員就好」，是這樣子嗎？柯文哲辯稱，可是他也支持高嘉瑜，高也是在任的議員。

戴錫欽批評，柯文哲對外的說明是市長只有一個，議員很多個，差哪一個議員都沒有差？如果像黃珊珊這麼優秀，柯文哲把她挖去當副市長，他一點話都沒有講，也不敢講，因為她可以做很多對南港內湖有益的事情；柯文哲答稱，他套用戴錫欽的話回答，覺得徐立信去當立委可以去做更多的事更好。

戴錫欽追問，萬一沒選上，再回來當議員？柯文哲表情大笑地說，那也沒有差啊。戴錫欽一聽動怒說，有沒有徐立信好像都沒有差，你當他不存在喔，好像他當議員也可以，當立委也可以，少一席議員也無所謂，你把徐當什麼，人家這魔優秀，執行你的理念，出來選議員，現在被你推去選立委，你把它講得一文不值；柯則說，這有比例原則。

戴錫欽勸柯文哲好好思考邏輯，他不是故意要吐槽，但是柯文哲若自認有心魔，這麼多市場要改建、重大工程要做，擔心對市民無法交代而不敢總統的話，當時選民支持徐立信也是看中徐立信，不管是因為認同徐或柯，那韓國瑜當總統不是一樣可以做更多得事情嗎，不是一樣的邏輯嗎？

柯文哲最後狂笑幾聲，揮了個手勢對戴錫欽答說：「你壓錯了啦，你壓錯了啦！」

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