中國施壓科技會議 外交部：無法改變台灣不屬於中國的事實

由於中國抗議，ICCV將圖表上的「國家」的分類改成「國家/地區」，外交部表示，中國以政治手段粗暴干擾國際科技交流及學術自由，也無法改變台灣在政治上不隸屬中國的客觀事實。（圖翻攝自ICCV官網）

2019-11-01 15:56:49

〔記者彭琬馨／台北報導〕又傳出中國在國際社會打壓台灣！10月在韓國舉辦的「國際電腦視覺大會」，因中國在會中抗議，強迫大會將台灣自國家的分類，改為「國家／地區」。外交部今對此表示強烈抗議與嚴正譴責，外交部說，中國以政治手段粗暴干擾國際科技交流及學術自由，惡劣的打壓行徑令人不齒，也無法改變台灣在政治上不隸屬中國的客觀事實，更深化台灣人民對中國反感與厭惡。

外交部說，已電示駐紐約辦事處進洽主辦ICCV大會的「電機電子工程師學會」（Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE）要求切勿屈從中國政治壓力，將台灣不當列為中國的一部分，並籲請IEEE做為全球最大的電機電子工程師學會之一，應恪守學術中立，抗拒來自中國的政治霸凌與無理要求，應更正任何損及台灣國家地位與學會國際聲譽的不當更改作為。

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外交部嚴正重申，台灣不是中華人民共和國的ㄧ部份，只有民選的台灣政府才能在國際間代表台灣2300萬人民，中國政府未曾有任何一天統治過台灣，中方向國際社會強行推銷「一中原則」，更凸顯台灣不是中國一部份的普遍認知。中國試圖以政治壓力干涉學術的霸凌舉措，不僅貽笑國際，更暴露中國無論官方或學術界均以政治凌駕一切的霸道本質。

外交部呼籲學術領域應回歸中立、自主，不應受到不當的政治干擾，台灣盼與所有自由民主的理念相近國家緊密合作，共同遏止中國各界利用銳實力在不同領域步步進逼，破壞學術自由，逼迫各國接受其「一個中國原則」的政治主張。

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