高市總預算強行付委 藍營嗆：不同意你可以刪掉啊！

高市總預算強行付委。（記者蔡清華攝）

2019-11-01 09:54:42

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市明年度總預算案昨天藍營強行付委，引發爭議，綠營黨團認為程序不算數。國民黨議員黃柏霖今天在市議會總質詢時回嗆：依地方制度法提交總預算是市府的權力，不同意預算案「你可以把它刪掉啊！」

高市議會昨下午進行總預算交付審查時爆發藍綠衝突，雙方幾度碰撞、對峙、僵持10多分鐘後，國民黨團在人數優勢與警衛協助下，突破民進團封鎖攻上主席台，先安排高市副市長葉匡時「簡短」報告後，主持議事的副議長陸淑美宣布總預算交付、並敲槌宣布散會，不過民進黨團強烈抗議，認為這樣的程序不算數。

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黃柏霖今天在總質時針對昨天的總預算付委表示，昨天即使是韓國瑜市長在議會，雙方還是會打起來，只是口號不同而已，感嘆這就是政治鬥爭！因為韓市長要選總統，高市議會已升級為「國會版」。

他說，總預算案依地方制度法市政府送交市議會審查，這是市府的權力，韓市長依法請假，並不影響市議員審查的權力，沒有理由將他退回，綠營議員不同意預算案，「你可以把它刪掉啊！」

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