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首頁　>　政治

韓大開學貸免利支票 王定宇打臉：政府已推動補貼

國民黨總統參選人韓國瑜。（資料照）

國民黨總統參選人韓國瑜。（資料照）

2019-11-01 09:46:18

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨日提出新政策，聲稱若當選總統，要協助學生將就學貸款利息降至最低，甚至政府補貼利息。對此立委王定宇在臉書打臉「有個人又在開支票了，可是他好像根本不知道學貸的現況喔！」

王定宇表示，蔡政府為了減緩學貸族還款負擔，去年9月起已經推動最長4年「只繳息不還本」，且在優惠期間，家庭年收入114萬元以下者，政府補貼所有利息，家庭年收入在114萬元到120萬元間，政府補貼半數利息，而經濟弱勢者，還可多申請4年的緩繳期。

王定宇表示，「真正需要幫助的弱勢學生，已經享有8年的學貸零利率期」，嗆聲還有需要不實際的學貸零利率嗎？「那何不拿原來承諾要捐出來的，高雄市長選票補助款的2677萬元，捐贈給學貸使用？」

本報報導，對於韓國瑜說法，教育部高教司長朱俊彰回應表示，目前有88.3萬人在揹學貸，政府一年投入23億元預算，如果全部免利息，要再增加16億元，全免息估需40億元，但不僅要考慮預算問題，還要考慮全免息的後遺症，例如銀行即提醒全免利息會有套利風險。

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