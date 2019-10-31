銷假會莫健卻缺席總預算 張雅琴怒嗆韓國瑜：看不起高雄人？

高雄市長韓國瑜目前「放韓假」全力拚選戰，因此缺席31日的議會總預算報告。（記者許倬勛攝）

2019-11-01 00:29:31

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜目前「放韓假」全力拚選戰，因此缺席31日的總預算報告，沒想到藍綠議員為此爆發衝突，導致雙方各有一名議員掛彩送醫，現場一片混亂。對此，《年代》當家主播張雅琴再怒嗆韓國瑜，「是不是看不起高雄人？莫健來的時候，你就銷假半天回來，審總預算為什麼不回來？」

高市議會31日進行總預算案質詢，但因市長韓國瑜請假選總統，民進黨議員佔領主席台，與國民黨議員爆發激烈肢體衝突，副議長陸淑美以「議員受傷流血」為由，揚言動用警察權趕走民進黨團；衝突過程中，民進黨、國民黨各有一名議員掛彩送醫。

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對此，張雅琴31日晚間在「年代晚報」中引用民進黨議員說法指出，韓國瑜提前2週請假，因為31日要審查總預算，「他可能早就不想要來這個總預算。但是他不好意思昨天或今天才請假，不然就落人口實擺明要躲起來，所以他只好提早兩個禮拜請假」。

張雅琴認為，韓國瑜有沒有行程是一回事，但讓她在意的是，副市長葉匡時有沒有代表性？「葉匡時是代行市長，不是代理市長」。她說，韓請假葉等於是代他的班，就如民進黨的議員所說，葉匡時和許立明不同，陳菊北上接總總統府秘書長後，許當時是有交接的，是有印信的。「2005年陳其邁、葉菊蘭等都是有交接的，可是韓國瑜跟葉匡時並無交接的舉動」。

張雅琴最後更質疑韓國瑜，「是不是看不起高雄人？」因為對比先前美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）來的時候，韓就銷假半天回來，「現在審總預算為什麼不回來？難道韓國瑜看不起高雄市的277萬人民？」

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