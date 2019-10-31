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金門立委陳玉珍：願放棄現任優先提名 建議辦黨內初選

國民黨立委陳玉珍出席各種場合，爭取曝光，幾乎都穿著印有名字的背心。（記者吳正庭攝）

國民黨立委陳玉珍出席各種場合，爭取曝光，幾乎都穿著印有名字的背心。（記者吳正庭攝）

2019-10-31 21:04:06

〔記者吳正庭／金門報導〕2020立委選舉倒數73天，金門籍國民黨立委陳玉珍今天說，願放棄比照同時期當選的彰化立委柯呈枋、台中立委沈智慧現任優先提名的慣例，建議國民黨金門黨部開大門、走大路，今後任何政治性的選舉都應以民意為依歸，而不是以現任者為優先，用公開、公平、公正的原則，透過黨內民主程序辦理初選遊戲規則，由初選獲勝者代表國民黨參加大選。

陳玉珍說，近期因金門縣黨部人事異動，發生紛紛擾擾的爭端，為求和諧、團結，並建立長遠的體制與規範，建議縣黨部開大門、走大路。她說，過去的選舉紛爭，大多因私心作祟及欠缺完善的制度和規範而起，希望從她做起，不要再有為某人「量身訂做」的情形，盼團結黨員走向改革的路，除舊布新，建立完善的黨內民主機制。

國民黨金門縣黨部主委石兆瑉說，感謝之外也樂觀其成，明天會公布相關提名辦法，歡迎有志參選的優秀黨員加入。

金門有意參選立委者有5、6人，但台面上均保持觀望；陳玉珍挾現任優勢，立委戰袍不離身，又頻爭取曝光，有充分揮灑的舞台，也是其他人裹足不前的原因。

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