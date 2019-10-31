韓國瑜稱20年前很少烤肉？ PTT一篇精華文5年前已打臉

國民黨總統參選人韓國瑜昨（30）日表示，20年前台灣人中秋節不烤肉，但現在已變成烤肉節。圖為民眾烤肉示意圖。（資料照）

2019-10-31 21:54:08

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨（30）日表示，20年前台灣人中秋節很少烤肉，但現在已變成烤肉節。對此，不少網友傻眼質疑「跟我們活在不同時代？」也有鄉民挖出5年前一篇PTT探討烤肉由來的精華文，文中提到1982年就開始盛行烤肉，即距今30多年前。

韓國瑜昨日在雲林莿桐豆皮工廠舉辦座談會，他先問現場民眾「20年以前過中秋節，你們有沒有烤肉」？民眾大聲回應「有」！韓國瑜搖搖頭糾正民眾說，20年前很少，他接著說，為什麼現在中秋節大家都在烤肉？因為飲食習慣、過節慶的方式改變了，所以吃東西是可以改變的，現在中秋節已經叫烤肉節，但20、30年前都在吃月餅。

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對此，不少網友納悶表示「跟我們活在不同時代？」、「20年前早就有了吧？」也有鄉民挖出一篇探討中敲烤肉習俗由來的精華區文章，該文章根據過去報導指出，1978年就有報導提到中秋烤肉，1982年時有報導提到中秋節新竹賞月、烤肉盛行，至於1986年後則是有「一家烤肉萬家香」的烤肉醬廣告。而上述3件事，都是在20年之前就發生的事。

對於韓國瑜稱20年前很少烤肉，網友也紛紛表示「那時候我正年輕，都跑朋友家四處可以打游擊，你說不盛行？」、「烤肉太 low 不夠庶民難怪他搞不清楚了！」、「只能說貴族過中秋跟庶民真的不同」、「20年前中秋烤肉可多了，是不是沒人約他才這麼想」？

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