韓國瑜國政團辦企業數位轉型座談 張善政再提自經區

韓國瑜國政顧問團總召張善政（中）與成員王明鉅（右）、杜震華（左），連袂提出政策牛肉規劃方向。（記者洪臣宏攝）

2019-10-31 17:21:03

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市韓國瑜顧問團、高雄市韓國瑜後援會今天舉辦企業數位轉型座談會，現場氣氛猶如造勢大會。韓國瑜國政顧問團總召張善政再提自由經濟示範區，他說，案子若能通過，高雄地區絕對是重中之重。

企業數位轉型座談會在「林皇宮」飯店舉行，主持人不時帶頭高喊：「韓國瑜凍蒜！」國民黨籍高雄市各選區立委參選人輪番上台抒發理念，同樣「凍蒜」聲不斷。

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座談會由張善政主講「企業數位轉型」，韓國瑜顧問團醫療長照政策組召集人王明鉅談「智慧醫療」，台大國發所教授杜震華闡述「庶民經濟」，向支持者端出政策牛肉規劃方向。

張善政受訪時說，高雄從市長韓國瑜當選後，希望看到高雄能蓬勃發展，中央跟地方的政策要互相搭配，韓國瑜要參選總統，從中央政策規劃一些對高雄、甚至高屏地區經濟有牛肉的東西。

張善政說，高屏地區製造業比重非常重，怎樣輔導過去傳統比較辛苦的型態，用人工智慧及大數據能夠轉型，走出台灣並跨到海外，大高雄包括高屏地區，區域發展要推動自由經濟示範區，如果能通過，高雄地區絕對是重中之重，在自由經濟示範區下，如何在開放的環境對當地產業更有幫助，成為重要課題。

國民黨籍立委參選人輪番上台抒發理念。（記者洪臣宏攝）

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