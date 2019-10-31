劉嘉仁坦言關門和學姊討論公務 否認性騷擾

台北市府顧問劉嘉仁（右二）下午在議會被問到此事表示，他強烈抗議用性騷擾這3個字，因為他有老婆、小孩，會讓他們承受不可承受之重，和學姊都是講公事上的行程。（記者楊心慧攝）

2019-10-31 17:13:34

〔記者楊心慧／台北報導〕受台北市長柯文哲拔擢的台北市府顧問劉嘉仁被爆性騷擾台北市政府副發言人黃瀞瑩「學姊」，劉嘉仁下午在議會被問到此事表示，他強烈抗議用性騷擾這3個字，因為他有老婆、小孩，會讓他們承受不可承受之重，和學姊都是講公事上的行程，希望順利完成長官交辦事項，但劉坦言有把門關起來，但談話完結束很快就離開，議員張茂楠表示關門讓學姊心生畏懼，不能這樣；劉則表示確實需改進，謝謝議員指導。

本報獨家報導，劉嘉仁傳出平時常騷擾黃瀞瑩，讓黃備感困擾，研考會主委余家哲日前在晨會向台北市長柯文哲報告此事，但柯文哲輕輕放下並未懲處。據了解，劉嘉仁曾在上班時間以討論事務的名義，把黃瀞瑩找到市府內的辦公室，劉嘉仁還把辦公室的門關起，導致兩人處在密閉空間，讓黃瀞瑩相當害怕。

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張茂楠先在市政總質詢，問余家哲當時如何向市長報告？余家哲說：「聽到這件事情，也不是騷擾啦，就是學姊不舒服的事情後…」張茂楠追問：「學姊怎麼樣，你再說一次？」但余家哲僅跳針回答：「就劉嘉仁和學姊這件事後…」未再提及學姊不舒服的事。

張茂楠持續詢問發生過程，但余家哲避談，表示詳細過程他不清楚，只是聽到這件事就向市長報告，雖張茂楠提起質疑，表示和市長報告一定是掌握具體事例，不過余家哲僅說是有工作上的摩擦、不舒服的事情，知道事情隔天已經處理完畢，將兩人的工作隔離。

張茂楠接著請劉嘉仁上備詢台，要求劉嘉仁說明，劉嘉仁表示，強烈抗議用性騷擾這3個字，因為他有老婆和小孩，這會讓他們承受不可承受之重，和學姊完全是公事上行程，他們都希望長官交辦的事情能夠順利完成。

張茂楠質疑為何要把門關起來，劉嘉仁指出，在顧問室和學姊討論，順手就把門關起來，但談完話很快就離開；張茂楠表示，這會造成學姊心生畏懼，不能這樣。劉嘉仁則表示，確實需改進，謝謝議員指導。柯文哲則說，大家如果有不喜歡就隔離，各做各的就好，剛剛議員王鴻薇也說就交給勞動局調查。

議員陳怡君要求劉嘉仁把LINE訊息公開，如果內心沒鬼的話就該公開，但劉強調簡訊過程中完全沒有不禮貌，已接受勞動局查屬檢驗，也都會依照長官的指示接受調查。

陳怡君認為性騷擾通常是慣犯，要求柯文哲應正視並調查，劉嘉仁則說：「報告議員我不是慣犯！」陳怡君表示，要徹查後才能知道是不是，以後和任何同事談公事辦公室門應該要打開，不能說隔離就沒事。

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