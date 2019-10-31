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郭董告黑郭酸民逾200人 李正皓爆：「跑步哥」買帳號花50多萬

針對網路上留言、謾駡，郭辦發言人、永齡慈善基金會執行長劉宥彤（左）、副執行長蔡沁瑜（右）31日前往刑事局報案提告。 （記者方賓照攝）

針對網路上留言、謾駡，郭辦發言人、永齡慈善基金會執行長劉宥彤（左）、副執行長蔡沁瑜（右）31日前往刑事局報案提告。 （記者方賓照攝）

2019-10-31 12:10:10

〔記者陳柔蓁／台北報導〕郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜與永齡基金會執行長劉宥彤，因遭網路不當言論霸凌，今（31）日赴內政部警政署刑事警察局報案，在10月被國民黨開除黨籍的國民黨青年次團「草協聯盟」發起人李正皓，今日也現身聲援，「我7月15日就開始控告跑步哥，期間也看到跑步哥黑郭台銘與幕僚的言論，我看了很憤怒，也都把這些資料蒐集起來，今天我也來提供過去蒐集的資料，包括跑步哥的背景、住哪裡、身分，會一起提供給郭台銘辦公室，希望可以加快辦案速度」。

李正皓說，自己長期被跑步哥黑，「我的案子，信義分局已傳喚過跑步哥兩次，但跑步哥兩次都沒有到，跑步哥會被送檢察官，若檢察官傳喚再不到，跑步哥就會被通緝，變成『跑路哥』」。

李正皓認為，「跑步哥是網路世代下最惡劣範例，多在網路上黑人，天天黑、月月黑、週週黑，這還成為他人生成就感的來源，面對這種人就是要勇敢起來告，告下去讓他怕，遏止這種不應該的網路氛圍，我覺得是好事，希望讓跑步哥盡快上法庭、公開他的真面目，他背後究竟是有政黨力量還是因自己的惡趣味來做這些違法的事」。

李正皓指出，「網友統計，跑步哥光是花錢買帳號就花了50幾萬，如果後面沒有勢力，就表示他個人很有財力到處黑人，那你值得被告、被關，如果有背後勢力，則希望警察秉公抓出來，看是誰操控這一切。我認為選舉前都是選舉操作，但郭董退選後，跑步哥還是一黑再黑」。

李正皓說，「過去政治人物都覺得不要跟網友計較，官不與民鬥的觀念，但助長網友惡趣味，認為躲在螢幕後什麼都能罵，我認為郭董提告是正確的」。

國民黨青年次團「草協聯盟」發起人李正皓。（資料照）

國民黨青年次團「草協聯盟」發起人李正皓。（資料照）

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