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高市議會擺滿韓國瑜人形立牌 葉匡時：民進黨議員應該很高興

高市副市長葉匡時強調依法代理市長職務。（記者王榮祥攝）

高市副市長葉匡時強調依法代理市長職務。（記者王榮祥攝）

2019-10-31 11:04:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會民進黨團今在議事廳擺設數十面市長韓國瑜人形立牌，凸顯「沒有」韓市長的總質詢，同時質疑副市長葉匡時不是「代理市長」、只是代行職務；葉匡時笑說，民進黨議員應該很高興立牌達到效果，自己是依法代行職權。

葉匡時說明，依地方自治法規定，在什麼樣情況下，是由行政院長指定代理市長，但是依高雄市政府組織自治條例規定，在不屬於行政院長任命代理市長情況下，就是說在市長因故不能行使職權時候，由副市長代理市長行使職權，這部分沒問題。

對於議事廳被民進黨議員放滿韓市長立牌，葉匡時指出，相信民進黨議員應該很高興，今天有這麼多媒體拍到這些畫面，他們應該有達到要的效果；葉匡時同時補充，這屬於議會自治部分，作為行政單位基本上應來議會接受議員質詢。

至於民進黨團嗆沒有市長，就不讓總預算過，葉匡時強調自己現在是在代理市長（職務），本來就可以做關於預算執行的審議事務。

他進一步指出在9月下旬，市長請假前，有親自到議會來，對明年度的預算做了一些報告，而且也在市長施政報告期間，很多議員也對預算已提出過一些質詢，所以應該是沒什麼問題，再來就是按照程序走。

葉匡時也呼籲民進黨議員，希望大家能夠理性問政，為了高雄市民，基本上明年的預算能夠順利的來執行。

有媒體追問韓國瑜市長會不會回來總預算審議？葉匡時回應「目前沒接到消息」。

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