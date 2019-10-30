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合體「學姊」三重逛夜市 李旻蔚：政三代是助力
2019-10-30 21:53:52
〔記者陳心瑜／新北報導〕台灣民眾黨新北市第三選區（三重103里）立委參選人李旻蔚，今天偕「學姊」黃瀞瑩一同至三和夜市吃餛飩湯圓，開直播、掃街拜票。面對脫黨參選風波，李旻蔚說，她是目前的候選人當中，對三重最有認同感的，想為地方做事的決心，不應該被黨侷限，對的事情就應該支持，會持續用自己的節奏獲得民眾認同。
李旻蔚祖父是前三重市長、父親是新北市議員、母親是前三重市民代表，被問到是否擔心「政三代」包袱？李旻蔚回應，並不擔心，因為她熟悉公所、商圈、社團以及市府政策等，都有研究，政三代反倒是助力。
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黃瀞瑩則說，現在工作很忙，少有機會逛夜市，市長選舉結束後，就很久沒有出來掃街，今天的人潮比她預期的多，雖然自己的台語說得不夠好，但還是能溝通，希望長輩看到自己跟李旻蔚，就像看到孫女的一樣親切。
李旻蔚說，她在三重長大，一直一來都住三重，大學畢業後也在父親的服務處工作，對三重的認同感、感情是所有參選人裡面，絕對是目前的候選人當中最深厚的。
李旻蔚的父親是民進黨籍新北市議員李余典，她也是前民進黨新北市黨部評議委員，因違紀參選，日前遭民進黨開除黨籍。李旻蔚脫黨參選，為選情投下震撼彈。