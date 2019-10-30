列不分區傳反彈 吳敦義連說5次「沒有關係」

國民黨主席吳敦義對於黨內出現反對他列不分區名單的聲浪，連說5次「沒有關係」。（資料照，記者塗建榮攝）

2019-10-30 21:12:54

〔中央社〕國民黨主席吳敦義今天表示，不分區立委名單還沒有確定，名單內一定會有年輕的、中年的及比較成熟的人，這是自然的道理。對於黨內出現反對他列不分區名單的聲浪，吳敦義則連說5次「沒有關係」。

外傳國民黨不分區立委最初6人名單為吳敦義、國民黨副主席兼秘書長曾永權、國民黨中常委姚江臨、國民黨團總召曾銘宗、全國農田水利會會長林文瑞以及台南市議員謝龍介，且都位於安全名單內。

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吳敦義晚間出席「台北市室內設計裝修商業同業公會50周年會慶」前受訪，被媒體詢問到不分區立委名單是否已經確定時表示，還沒有確定。

媒體詢問，黨內有人質疑若這份名單為真，將是「老人名單」。吳敦義則表示，「錯了」，不分區名單一定會有年輕的，一定會有中年的，一定也會有比較成熟的，這是自然的道理。

媒體追問，黨內有反對吳敦義列入名單內的聲音。吳敦義一邊走一邊連說了5次「沒有關係」，並未多做回應，便在隨扈人員的簇擁下離去。

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