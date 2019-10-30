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王定宇：韓國瑜發言符合中國對台「認知空間作戰」

王定宇認為，高雄市長韓國瑜（見圖）的發言，恰與中國「認知空間作戰」手法的步驟相符合。（資料照）

王定宇認為，高雄市長韓國瑜（見圖）的發言，恰與中國「認知空間作戰」手法的步驟相符合。（資料照）

2019-10-30 22:01:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國已被美國、台灣政府證實干涉2020年總統大選，立法委員王定宇今（30）日在臉書分析，中方的「認知空間作戰」主要有3個步驟，而國民黨總統候選人韓國瑜的發言恰好均符合。

王定宇表示，「認知空間作戰」當中的「認知空間」4字，是指「所有得到訊息的管道」，好比網路、電視、報紙、電台、口耳相傳等等，中方第一步是透過這些管道，把不論是真、是假、或好、或壞的資訊，塞滿目標群體所有可觸及的認知空間。

王定宇指出，接著受到影響的對手只能被動回應、處理假消息，中方第二步是掩蓋、混淆對手原本要釋出的訊息或指令，使其逐漸邊陲化，第三步是令接收到排山倒海假消息的目標群體，只能表示接受或不接受、喜歡或不喜歡，或是使他們厭煩、拒絕再關心這些話題，此時就達到將對手「淹沒消失」的目的。

王定宇強調，此舉「戰時可以混亂對手的指揮系統和指令，平時可以分裂對手的陣營」；他還進一步透露，「大家有沒有覺得很眼熟，一些讓媒體不大報不行的用語，像白白胖胖、嫖妓、高山升旗台」，以及「一次展出故宮等驚天駭世的用詞，先炸開來再說，隔天再修正」。他認為，2020年選戰必須小心、謹慎求勝。

王定宇臉書全文

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