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隔空自打臉！6年前柯P從藏人自焚體悟中共迫害

柯文哲2013年推薦由知名中國民運人士袁紅冰撰寫、述說中共迫害藏人情事的書籍《殺佛》，如今被網友挖出，更備感諷刺。（圖片擷取自「亞太政治哲學文化出版社」）

柯文哲2013年推薦由知名中國民運人士袁紅冰撰寫、述說中共迫害藏人情事的書籍《殺佛》，如今被網友挖出，更備感諷刺。（圖片擷取自「亞太政治哲學文化出版社」）

2019-10-30 22:11:59

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲日前脫口「西藏喇嘛用自焚方式自殺，給中共造成很大的困擾」，此番言論引來外界砲轟。而如今被網友挖出，柯文哲2013年曾推薦由知名中國民運人士袁紅冰撰寫、述說中共迫害藏人情事的書籍《殺佛》，更備感諷刺。

柯文哲日前表示「自殺為何選自焚、為何變成一種流行」，還提到「有一陣子西藏喇嘛都用自焚自殺，給中共造成很大的困擾，一陣子自焚100多人」，此言論一出引起各界譁然，「西藏台灣人權連線」更要求柯文哲道歉。不過事後他不認失言，仍辯稱是「我用字不精確」、「那個字應該改『壓力』才對」。

述說中共迫害藏人情事的書籍《殺佛》為知名中國民運人士袁紅冰著作，2013年出版，柯文哲當年曾推薦這本著作，並表示「西藏一連傳出有藏人自焚的不幸事件，至今因自焚有兩百多位藏人傷亡，如果西藏真如中共所說帶來繁華平安，那藏人的自焚行動就太令人不解，當我閱讀這本《殺佛》時，內容鉅細靡遺披露中國對西藏政治的陰謀，讓人恍然大悟甚至真實到不寒而慄」。

柯文哲當時希望民眾透過閱讀《殺佛》了解中共政治上對西藏的陰謀，也藉此對台灣有所警惕。出版社貼文被網友翻出後，紛紛失望地朝聖，留言表示「這讓2019年的柯文哲很困擾」、「對照幾天前自焚是流行那冷血沒人性發言是同一位嗎？」、「典型的，換了位置換腦袋，當人民時用人民角度，當權執政就用當權者看待事情」、「13年的柯文哲是19年的柯黑」、「他到底有什麼把柄在中共手上啊？怎麼可以走鐘到精神分裂？」。

「亞太政治哲學文化出版社」臉書全文

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