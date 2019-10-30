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公宅議題槓上內政部 民眾黨：批柯前先拿出自己成績

針對興建公宅議題，內政部與台北市政府互相槓上，台灣民眾黨今日也於臉書痛批內政部權力濫用，有失中央機關風範。（記者叢昌瑾攝）

針對興建公宅議題，內政部與台北市政府互相槓上，台灣民眾黨今日也於臉書痛批內政部權力濫用，有失中央機關風範。（記者叢昌瑾攝）

2019-10-30 15:21:47

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨指內政部所訂8年20萬戶社會住宅的目標「不可能」，內政部以新聞稿回擊「遇到困難就逃避退縮」，對此，柯文哲今早受訪回嗆「社會住宅是要蓋的，不是嘴砲的」，台灣民眾黨臉書也發文痛批內政部權力濫用，有失中央機關風範，並表示執政者譴責柯文哲前，應先拿出自己的公宅實績。

民眾黨指出，在目前已完工或興建中的3萬戶社會住宅中，光台北市就佔14895戶，約總額百分之50，且台北市目前已完工戶數為8504戶，更是超過全台灣其餘縣市總和戶數。民眾黨認為，以北市府的預算及人力，在執行上已是全力推動，認為中央訂立的目標，北市部分就已不切實際，何況全國。

另外，民眾黨提到，內政部所提住房三箭政策，其中囤房稅遲遲未推動，實價登錄由2.0閹割至0.5，都是「先開支票，隨即跳票」；民眾黨強調，其中唯一達標的「社會住宅箭」是仰賴柯文哲全力推動才得以維持。

民眾黨繼續砲轟，認為內政部身為住房政策指導機關，以「住宅事務原就屬地方權責」將責任推給執行縣市，而後續又以「台北市是中華民國的台北市」表述，只為彰顯政績，其心可議。民眾黨表示，執政者譴責柯文哲前，應先拿出自己的公宅實績。

最後，民眾黨強烈譴責，認為內政部透過新聞稿譴責公家機關首長，不但權力濫用，且無視中央地方互相尊重精神、藐視地方自治權限，有失中央機關風範。

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