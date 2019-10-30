小英粉絲出書加油 音樂家林榮德用藝術力量挺連任

音樂家林榮德是小英忠實粉絲，以出書行動力挺。（記者洪瑞琴攝）

2019-10-30 12:32:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕音樂家林榮德熱愛台灣本土文化，他也直言自己是總統蔡英文的忠實粉絲，以出書行動力挺，呼籲「台灣大團結」，用選票支持蔡英文連任成功，民進黨立委席次過半！

林榮德是早年國內兒童音樂教育啟蒙大師，也曾結合音樂、繪畫與文學，首位在美國紐約林肯藝術中心，以台語整場發表作品的台灣音樂家，2003年並獲得國際印度詩人學會「世紀詩人獎」，發揚台灣本土文化不遺餘力。

請繼續往下閱讀...

林榮德表示，因為家族親友曾是「白色恐怖時期」受害者，被誣告畫蔣介石是豬而受牢獄之災，加上他訪談過228受害者遺屬，因此這次出書「228真實的故事」音樂話劇相簿，呈現當年的記憶。

林榮德表示，他雖非歷史學者或政治人物，但希望能夠以文學人道精神與藝術性，將他們228悲慘遭遇，化為音樂和語言的相思影像，喚起台灣主權意識，明（2020）年大選一定要用選票守護台灣得來不易的民主自由。

82歲的林榮德擅於繪畫貓頭鷹，而且是小英紛絲的他，對這位不屈服於中國壓力的「辣台妹」情有獨鍾，更是為她「無暝無日」寫詩作畫，還出過作品專輯。他幽默形容說，小英總統讓他的人生活得更快樂。

音樂家林榮德是總統蔡英文的粉絲，「小英畫像」也是其得意作品之一。（記者洪瑞琴翻攝）

音樂家林榮德是總統蔡英文的粉絲，「小英畫像」也是其得意作品之一。（記者洪瑞琴翻攝）

音樂家林榮德的貓頭鷹畫作。（記者洪瑞琴翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法