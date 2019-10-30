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林右昌施政報告：基隆輕軌綜合規劃 明年6月底完成

基隆市長林右昌施政報告，基隆輕軌綜合規劃案，預計明年6月底可完成。（記者林欣漢攝）

基隆市長林右昌施政報告，基隆輕軌綜合規劃案，預計明年6月底可完成。（記者林欣漢攝）

2019-10-30 11:06:58

〔記者林欣漢／基隆報導〕蔡英文總統2年半前來基隆宣布要蓋輕軌，當時她說希望能在2022年通車，基隆市長林右昌今天在市議會定期會施政報告，林右昌說，基隆輕軌綜合規劃案，交通部鐵道局已在8月30日簽約啟動，綜合規劃報告（含環境影響評估）預計明年6月底可完成，後續提報環評審議及報行政院核定。

林右昌說，基隆輕軌捷運可行性評估已經通過了，現在正在進行綜合性規劃，同時做環評，是前瞻計畫軌道建設中最順利的。

林右昌提到，基隆輕軌運量介於輕運量的上限、中運量的下限，1小時10到12班車，會對基隆和汐止的交通改善產生和產業發展有助益，趕快完成基隆輕軌，對北北基都有正面的好處。

按照進度，基隆輕軌完成綜合規劃、報院核定後，就可以進入細部設計，有些先期工程可陸續進行，林右昌強調，站在基隆角度，就是盡快完成輕軌捷運建設，趕快讓交通改善，促進地方的發展。

蔡英文總統2年半前來基隆宣布要蓋輕軌，現在已經進入綜合規劃階段。（基隆市政府提供）

蔡英文總統2年半前來基隆宣布要蓋輕軌，現在已經進入綜合規劃階段。（基隆市政府提供）

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