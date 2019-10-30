高市議會明總預算審查 綠營議員要求韓國瑜列席報告

高市議會31日將進行總預算審查，民進黨議員要求韓國瑜列席報告。（記者葛祐豪攝）

2019-10-30 11:34:01

首次上稿10:44

更新時間11:34

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜請假拚總統大選，明天開始高雄市議會將進行總預算審查，民進黨團今早召開記者會，要求韓國瑜明天下午要列席總預算交付審查，並強調「沒有市長，就沒有預算、沒有交付」。

不過，根據韓國瑜競選辦公室發出的採訪通知，韓國瑜明天（10月31日）一整天，都在桃園進行傾聽之旅，從早上10點的慈湖謁靈，到傍晚一連排了7個行程，想抽身回高雄市議會的機率很低。

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高雄市議會民進黨團幹事長陳致中表示，明天就是市政府的總預算付委審查，要求韓國瑜應該要親自到議會，報告他自己所編列的預算，表示最大尊重。

陳致中說，韓國瑜現在只是請假去參選，並沒有辭職，可以銷假上班，像之前AIT的理事主席莫健來高雄，韓市長就銷假回來，因為台、美關係很重要。

陳致中強調，明天的總預算付委，是韓國瑜上任後，第一次自己編列的預算，更牽涉1465億的總預算，如果韓國瑜明天沒有來報告，是對民意的不尊重，也是怠忽職守，「如果他沒有來，黨團絕對會採取必要手段」，但他並未說明何謂必要手段？

民進黨議員李喬如說，高雄市議會1465億的總預算，破了歷史性的預算紀錄，她要求韓國瑜明天下午要列席市議會的議程，向高雄市民報告預算的方向、目標？「沒有市長，就沒有預算、沒有交付」。

議員林智鴻說，韓國瑜說的平日拚市政、農漁產品執行率等都跳票，如果韓國瑜明天不到議會進行預算報告，就代表通通跳票。

議員黃文益強調，這會期是預算會期，發現有許多預算浮編的狀況，錢沒有花在刀口上。韓國瑜口口聲聲說教育很重要，要推動雙語教育，但教育局的佔整體預算比重，從去年的31多％降到今年28.6％。

黃文益說，其餘預算比重減少的，還包括社會局、勞工局、環保局、消防局、農業局、經發局、海洋局、觀光局。增加的是水利、工務局，代表韓國瑜認為除了路平跟清淤，其他各局處的要求，他都可以視而不見。「韓國瑜應該來議會說明，為什麼高雄市109年度預算往這個方向?」

對此，高雄市副市長葉匡時受訪時說，韓國瑜市長請假是合法，也跟行政院報備過了，他現在是代理市長，「許立明（民進黨）不是也代理過好一陣子嗎？我們國民黨有去杯葛預算書嗎？沒有嘛？」

葉匡時強調，9月下旬的時候，韓市長不是有來議會，跟大家報告他預算編列的情況？在韓市長請假之前，已經跟議會做過預算相關的報告了。

至於韓國瑜明天是否會銷假回來參加總質詢？葉匡時表示他沒有聽說。

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