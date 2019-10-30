韓國瑜扯兩岸是「王X蛋與爸爸關係」 陳明通：我就不要參一腳

陸委會主委陳明通（右）到立法院備詢。（記者劉信德攝）

2019-10-30 09:47:37

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜日前比喻兩岸關係是「王八蛋與爸爸的關係」，陸委會主委陳明通今天在立法院內政委員會備詢前受訪表示，沒有評論，事後已引發熱議，「我就不要參一腳」。

韓國瑜27日出席「走出同溫層」青年政策論壇，有青年詢問韓國瑜是否主張簽署「和平協議」，韓國瑜竟反批「強調主權很無聊」，還譬喻「兩岸關係是王八蛋跟爸爸的關係，這夠不夠厲害？很厲害了這句話。什麼叫王八蛋，我罵你王八蛋，什麼叫爸爸，爸爸要什麼給什麼！這不是很容易講嗎？可是對你們有甚麼好處？對2300萬人有甚麼好處？」

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蔡英文在29日被問及此事時表示，她真的不清楚韓國瑜為何會這樣講，好像很多人也不了解他的說法，也說：「我想，兩岸關係還是在整個公共政策上，是非常重要議題，也關切到未來，任何政治人物講到這些要比較謹慎。」

有網友說，「跪著舔共叫爸爸」、「叫中國爸爸就對了」、「台灣是王八蛋嗎？」韓國瑜競辦發言人葉元之日前解釋，韓國瑜是在比喻「兩岸關係不是零合遊戲」，好像罵王X蛋的就是反共；不罵的就是親中或叫爸爸，這都是意識型態作祟。

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