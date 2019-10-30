卓榮泰：韓支持者投票意願高 綠內部熱情還要提升

民進黨主席卓榮泰今接受廣播節目訪問表示，國民黨總統參選人韓國瑜的支持者投票意願較高，民進黨內部熱情則還要再拉起來。（資料照）

2019-10-30 09:47:02

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席卓榮泰今接受廣播節目訪問表示，國民黨總統參選人韓國瑜的支持者投票意願較高，民進黨內部熱情則還要再拉起來。他並喊話支持者在明年大選踴躍投票，「走進投票所，才能不走進街頭去抗議。」

卓榮泰表示，韓國瑜支持者的投票意願較高，行政院前院長賴清德先前去美國，則感受到海外鄉親回台投票意願提高，「我們內部熱情還要再拉起來」。

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卓榮泰解釋，這不是訴諸危機感，而是訴諸總統不當選、國會不過半，政局會不安定，造成經濟發展遲鈍、政策無法順利推行，國會和行政系統對立，不是人民所期待。「走進投票所，才能不走進街頭去抗議。」

針對競選連任的總統蔡英文未來副手人選，是否可能「蔡賴配」？卓榮泰說，蔡賴無論怎麼配，賴清德最近已四處助選，期待賴的助選發揮最適合效果。

卓榮泰說，他很少與蔡總統談到副手議題，相信總統有最高智慧找最好的副總統人選。

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