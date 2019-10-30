為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

卓榮泰：韓支持者投票意願高 綠內部熱情還要提升

民進黨主席卓榮泰今接受廣播節目訪問表示，國民黨總統參選人韓國瑜的支持者投票意願較高，民進黨內部熱情則還要再拉起來。（資料照）

民進黨主席卓榮泰今接受廣播節目訪問表示，國民黨總統參選人韓國瑜的支持者投票意願較高，民進黨內部熱情則還要再拉起來。（資料照）

2019-10-30 09:47:02

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席卓榮泰今接受廣播節目訪問表示，國民黨總統參選人韓國瑜的支持者投票意願較高，民進黨內部熱情則還要再拉起來。他並喊話支持者在明年大選踴躍投票，「走進投票所，才能不走進街頭去抗議。」

卓榮泰表示，韓國瑜支持者的投票意願較高，行政院前院長賴清德先前去美國，則感受到海外鄉親回台投票意願提高，「我們內部熱情還要再拉起來」。

卓榮泰解釋，這不是訴諸危機感，而是訴諸總統不當選、國會不過半，政局會不安定，造成經濟發展遲鈍、政策無法順利推行，國會和行政系統對立，不是人民所期待。「走進投票所，才能不走進街頭去抗議。」

針對競選連任的總統蔡英文未來副手人選，是否可能「蔡賴配」？卓榮泰說，蔡賴無論怎麼配，賴清德最近已四處助選，期待賴的助選發揮最適合效果。

卓榮泰說，他很少與蔡總統談到副手議題，相信總統有最高智慧找最好的副總統人選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
總統贏但國會沒過半 卓榮泰：會辭黨主席

總統贏但國會沒過半 卓榮泰：會辭黨主席
不分區名單 卓榮泰：考慮黨的形象與社會認同

不分區名單 卓榮泰：考慮黨的形象與社會認同
誠鑫好家 青埔最完美3+1房

誠鑫好家 青埔最完美3+1房
卓榮泰評韓國瑜：歷史可能重演、結果不一定發生

卓榮泰評韓國瑜：歷史可能重演、結果不一定發生
「若你住進加護病房會去投票嗎？」 他PO文籲年輕人投票

「若你住進加護病房會去投票嗎？」 他PO文籲年輕人投票
旅客爆炸成長　國際機場挑戰數位轉型

旅客爆炸成長　國際機場挑戰數位轉型

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播