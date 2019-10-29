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柯P連環失言引發批評 蔡壁如爆：柯媽打電話來罵人

柯文哲日前「自焚說」引發爭議，未料又在公安會報上稱「西藏喇嘛會用自焚的方式自殺，死100多人，給中共帶來很大的困擾」，面對外界不斷要求道歉的聲音，他25日受訪仍不承認失言，也沒有道歉，辯稱「我用字不精確」、「那個字應該改『壓力』才對」。（記者廖振輝攝）

柯文哲日前「自焚說」引發爭議，未料又在公安會報上稱「西藏喇嘛會用自焚的方式自殺，死100多人，給中共帶來很大的困擾」，面對外界不斷要求道歉的聲音，他25日受訪仍不承認失言，也沒有道歉，辯稱「我用字不精確」、「那個字應該改『壓力』才對」。（記者廖振輝攝）

2019-10-30 00:03:55

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲近期頻失言，更因「西藏喇嘛有一陣子流行自焚，造成中共很大的困擾」的言論與民進黨副秘書長林飛帆槓上，聲量也持續下探。北市政府顧問蔡壁如今（29日）接受廣播節目專訪坦言，柯媽何瑞英曾為此打電話來罵她，「為什麼要講那些話，是誰教他（柯文哲）的」。

蔡壁如今上午接受《周玉蔻嗆新聞》廣播節目專訪，針對柯文哲「藏人自焚造成中共困擾」等失言言論，蔡壁如直言，「我們也覺得市長講太快了」、「你要知道，他做了30年醫生、才做第5年市長」。

蔡壁如說，柯文哲以前在台大醫院與醫護人員講話間較大剌剌的，內容有點類似黃色笑話，這些在醫院大家都習慣了，她說自己曾告訴柯「今天你當市長不能再講類似黃色笑話」，但柯卻回她，「我也是做了30年的醫生啊」。

蔡壁如還自爆，柯媽媽何瑞英近期也打電話來罵她說，「哎唷柯文哲不要這樣說啦，為什麼要講那些話，是誰教他的，你跟他說不要這樣講話啦。」主持人周玉蔻聽聞笑說，「柯媽媽也有反省的時候」。

台北市政府顧問蔡壁如（右）今（29日）接受廣播節目專訪坦言，柯媽何瑞英曾為此打電話來罵她，「誰教他（柯文哲）講這些話的」。（記者曾德蓉攝）

台北市政府顧問蔡壁如（右）今（29日）接受廣播節目專訪坦言，柯媽何瑞英曾為此打電話來罵她，「誰教他（柯文哲）講這些話的」。（記者曾德蓉攝）

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