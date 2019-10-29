韓國瑜彰化辦青年座談 場外反韓挺韓大聲互嗆居民凍未條

台灣基進台中黨部成員手持標語到韓國瑜舉辦青年座談的會場，卻被警方隔離連會場都看不到的馬路騎樓邊。（記者張聰秋攝）

2019-10-29 21:14:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕今晚國民黨總統參選人韓國瑜，參加在彰基國際培訓中心舉辦「與青年座談」，場外，10名來自台灣基進台中黨部的年輕人手持標語，和一群手持國旗、戴國旗帽的韓粉群眾，隔街對空互嗆，一邊喊不要再被騙了，另一邊喊「庶民選總統、總統選庶民」，警方讓兩方人馬隔街分開，避免爆發肢體衝突，但韓粉用大聲公高分貝叫罵打擾當地居民的安寧，居民搖頭嘆氣，卻又怕得罪韓粉，敢怒不敢言，只好關緊門窗，降低噪音危害。

10名來自台灣基進台中黨部的年輕人，手持寫著「莫望高雄苦彰化來防堵」、「韓導一張嘴從頭變到尾」、「騙子選總統人人民要看懂」的標語，他們原本欲前往位於地下1樓會議現場，卻被警方隔離在飯店廣場外對街的住宅騎樓，警察圍繞在他們前面，讓他們連要靠近飯店大門，進入會場的機會都沒有。

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飯店外廣場，另一邊手持國旗、戴國旗帽的韓粉，隔街叫囂高喊「庶民選總統」、「總統選庶民」的口號，韓粉群眾中更有人拿起大聲公斥責基進黨年輕人，雙方隔空對峙，所幸只有叫囂，未爆發肢體衝突，但高分貝的噪音讓居民大呼受不了，直呼有必要如此激動嗎？

台灣基進台中黨部召集人蘇盈安左批韓國瑜辜負高雄選民，右批韓市長把年輕人拒於千里之外。

她說，韓國瑜當選市長後沒有做出什麼樣像的政績，唯一兌現的是路平專案，當選後辜負高雄選民的期待跑去選總統，他們今天來彰化就是要彰化市民說，韓國瑜沒有辦法相信，台灣人民要認清韓國瑜的真面目，不要再被他騙了，一路騙騙到底，從頭騙到尾。

蘇盈安表示，今天請假的韓市長來到彰化，說要傾聽年輕人的心聲，他們帶了1位有為的台大青年朋友來此，想要與韓市長對話，想要感受生在民主自由的國家，年輕人有表達意見的空間，可是，在這邊他們受到非常有趣的待遇，遇到非常多的人民保母圍著他們，相較於中年族群的韓粉，能夠站在對面，年輕族群卻被隔離到離韓國瑜最遠的地方。

蘇盈安強調，他們只有10個人而已，大批警力卻包圍著他們，讓他們完全看不到會場，然而卻有一大群中年族群可以整群圍在飯店廣場，強烈對比相當諷刺。

100多個韓粉支持者圍在飯店廣場外。（記者張聰秋攝）

今晚國民黨提名總統參選人韓國瑜，參加在彰基國際培訓中心舉辦「與青年座談」。（記者張聰秋攝）

警方用人牆隔開持標語的台灣基進台中黨成員。（記者張聰秋攝）

韓粉咆哮叫罵聲吵得當地居民不得安寧。（記者張聰秋攝）

台灣基進台中黨部的年輕人，手持寫著「莫望高雄苦彰化來防堵」、「韓導一張嘴從頭變到尾」、「騙子選總統人人民要看懂」的標語，表達他們的訴求。（記者張聰秋攝）

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