中國APP「學習強國」恐監控記者 RSF強烈建議不要安裝

無國界記者組織（RSF）警告新聞記者，直指中國政治宣傳用的手機應用程式「學習強國」，可能被中國政府用來當作暗中監控使用者的工具，強烈建議記者不要下載。（RSF提供）

2019-10-29 18:01:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕無國界記者組織（RSF）警告新聞記者，直指中國政治宣傳用的手機應用程式「學習強國」，可能被中國政府用來當作暗中監控使用者的工具。RSF東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）強調，RSF強烈建議記者不要下載這款會威脅記者自身及消息來源安全的應用程式。如果不得不安裝，建議裝在另外的裝置上，並確保裝置內不含任何敏感資料。

RSF於28日發布新聞稿，向在中國從事新聞工作的新聞記者們發出示警訊息。RSF直言，中國今年2月推出的手機應用程式「學習強國」，是用來宣傳中國國家主席習近平思想的平台，該應用程式可能藏有後門，讓第三方可以執行指令、在使用者不知情的情況下蒐集個人資料。

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RSF引用德國網路安全公司Cure 53九月分析報告指出，這款由電商龍頭阿里巴巴為中國共產黨開發的應用程式有多項具威脅性的功能，其中包括擅自修改檔案、下載應用程式、撥打電話、打開手機麥克風等。

根據開放科技基金會（Open Technology Fund）資料顯示，目前「學習強國」下載次數可能已經高達6億。

RSF東亞辦事處執行長艾瑋昂強調，RSF強烈建議記者不要下載這款會威脅記者自身及提供消息來源安全的應用程式。如果不得不安裝的話，建議裝在專門用來裝這款應用程式的特定裝置上，並確保裝置內不含任何敏感資料。

根據報導，中國記者必須在今年年底前，在「學習強國」上通過針對主席和黨思想教育的忠誠度考試，才能取得或更新記者證。

RSF今年發表的世界新聞自由指數排名中，中國的新聞自由在180個國家和地區中排名下滑到第177位，幾乎墊底。

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