讓孩子也受惠！王定宇推動科學城尖端資源連結區域教育

立委王定宇（前左3）舉辦教育論壇，要連結高端科技資源到區域學校，國研院副院長林清富（前右3）等貴賓到場參與。（記者吳俊鋒攝）

2019-10-29 15:42:31

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁沙崙的智慧綠能科學城正全力開發，包含中央研究院、工業技術研究院，以及各廠商等陸續進駐， 願景可期，立委王定宇推動由國家實驗研究院連結相關的尖端科技資源，協助區域的高、國中與小學等教育扎根，他表示，希望透過產、官、學、研的合作，給孩子更好、更強的基礎。

王定宇今天在歸仁的國家地震工程研究中心舉辦「科學城資源如何連結中小學基礎教育論壇」，邀請南關線與東區等地近50所的3級學校參與，由國研院、中研院、工研院，以及成大、交大、長榮等大學說明可提供的內容。

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除了學、研單位之外，還有相關產業的代表，願意在科學基礎教育的發展上，提供必要的協助，最後更透過座談，瞭解各校的需求，場面熱烈。

經濟部綠能產業推動中心的副研究員陳聖鐘，也以科學城資源與基礎教育之連結為題，進行簡報，他強調在地扎根工作的重要性，未來可藉由到校舉辦科學體驗營，或者邀請前來深度參訪等活動，甚至協助各校科展、發明展的推動，人才從小培養起。

王定宇說，科學城的硬體推動有成，希望高端研究單位，以及5G、AI、IOT與綠能等產業未來陸續進駐的廠商，能協助區域學校規劃各年齡層適合的科普教育，相關窗口由國研院擔任，進行媒合，提供專業、設備或場地上的協助，人才的培養計畫，從基礎做起。

王定宇提到，論壇是工作的開始，未來將爭取中央經費的挹注，甚至由廠商認養學校，投資孩子的教育，比一些馬路建設還重要。

國研院副院長林清富指出，將尖端科技的研究資源，協助教育扎根，是很好的方向，值得推動，會全力配合、落實，讓國家未來的科技實力更強壯。

立委王定宇強調，投資孩子的教育，比一些馬路建設還重要。（記者吳俊鋒攝）

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