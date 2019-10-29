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外傳6人不分區被批「老人名單」 國民黨：非事實

今日傳出國民黨有一份6人不分區安全名單，被國民黨台南市立委參選人蔡育輝痛批是「老人名單」，國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德澄清，外傳的名單絕非事實。（資料照）

今日傳出國民黨有一份6人不分區安全名單，被國民黨台南市立委參選人蔡育輝痛批是「老人名單」，國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德澄清，外傳的名單絕非事實。（資料照）

2019-10-29 15:33:26

〔記者施曉光／台北報導〕今日傳出國民黨有一份6人不分區安全名單，被國民黨台南市立委參選人蔡育輝痛批是「老人名單」，令人失望，國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德澄清，黨中央開始受理推薦程序今天才進入第二天，外傳的名單絕非事實。

杜建德強調，未來推薦名單整理後還要進行審核，因此現在絕對沒有所謂的「內定名單」，未來絕對會兼顧功能性、代表性與均衡性，國民黨尊重專業領域，因此專業組名單會被優先考慮，而且最後一定是亮麗的名單，爭取國人支持。

在區域立委選情部分，杜建德指出，目前國民黨在北部地區有較大的優勢，其中苗栗縣、南投縣更是「絕對優勢」，但也不敢放鬆，南部地區則是有還要加一把努力，至於中部為決戰地區，目前他不敢評估能拿多少席次。

杜建德表示，選情會隨選戰逐漸加壓，而有不同的風貌，而且總統選舉與立委選情會相互影響，總計選79席區域及原住民立委選舉，目前還有3個選區尚未提名，國民黨最遲會在11月13日前完成全部提名作業。

對於國民黨總統參選人韓國瑜的選情，杜建德表示，以月底達到民調黃金交叉為目標，他舉某家媒體民調數據為例，先前韓國瑜輸蔡英文17%，到了今天差距縮小到12%，民調起伏只是參考，一切按照輔選步調推進，他並坦承韓國瑜在年輕人票源較弱，還有很大的改善空間，最近韓國瑜本人透過與年輕人面對面溝通，年輕票源已在大幅改善中。

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