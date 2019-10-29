泰山水管爆裂停水36小時又大塞車 侯友宜「森七七」究責

新北市泰山區明志路一段10月21日上午因水管爆裂，導致部份泰山及五股區停水36小時，影響至少2萬戶民生用水，加上封路修復造成交通壅塞，民怨四起。（水利局提供）

2019-10-29 11:41:47

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市泰山區明志路一段10月21日上午因水管爆裂，導致部份泰山及五股區停水36小時，影響至少2萬戶民生用水，加上封路修復造成交通壅塞，民怨四起。市長侯友宜今天嚴厲斥責台灣自來水公司，要求全面盤點轄內位於主要幹道的老舊管線，避免類似事件再次發生。

侯友宜今天上午主持道路安全督導會議，針對上週泰山區水管爆裂事件，他詢問台水公司是否派代表出席，但喊了好幾次才有人出面回應，此時侯友宜表情嚴肅，提高聲量說：「你到底有沒有聽到我講話？」

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與會的泰山區公所主任秘書陳宏卿說，因水管破裂封路2至3天，造成明志路大塞車，主要動線無法通行。

台水公司第12區處表示，正在研擬改善方案，已經找工程顧問公司研議是否以「管中管」的方式施作，或是找尋替代路線，避開明志路段的既有管線進行汰換，預計年底前設計完成。

侯友宜指示將台水公司的承諾列入會議紀錄，他說：「我不想（水管）再爆一次。」當天交通癱瘓就算了，有多少泰山居民沒水喝？他都沒辦法好好睡覺，目前明志路段管線只是用水泥包覆，裡面還在漏水，他心想換一支新管就能解決問題，沒想到材料調不到，延誤修復時間，造成交通壅塞，民眾沒水可用，他諷刺說：「收水費的時候收得很快呢！」、「給居民罵剛好而已」。

侯友宜表示，用水是民眾關心的民生議題，他只是反映民意，代表出席會議就要負責，不只是當聽眾，開會不是歌功頌德，如果抱著「當人頭」的心態，他寧可該單位缺席會議。

侯友宜會後受訪表示，台水公司第一時間立即調派人力處理，但過程中有很多問題要檢討，哪有管線破裂要更新，竟然發生尺寸不合或調不到材料的情況，造成泰山與五股地區停水36小時，且主要道路交通壅塞，老舊管線若不善加維護，哪天水管再次破裂，居民哀鴻遍野，誰負責任？

侯友宜說，新北市的老舊管線比比皆是，多位於主要幹道，台水不能「頭痛醫頭、 腳痛醫腳」，應記取教訓、通盤檢討並盡快改善，避免同樣情況再度上演。

新北市長侯友宜今天嚴厲檢討泰山水管爆裂事件，要求台水公司全面檢視轄內老舊管線，避免相同情況再度上演。（記者賴筱桐攝）

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