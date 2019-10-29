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民眾黨政黨票的敵人是誰？蔡壁如：都是

台北市政府顧問蔡壁如（右）今早接受名嘴周玉蔻（左）廣播專訪。（記者陳璟民擷自台北之音網站）

台北市政府顧問蔡壁如（右）今早接受名嘴周玉蔻（左）廣播專訪。（記者陳璟民擷自台北之音網站）

2019-10-29 11:44:02

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市政府顧問蔡壁如今早接受名嘴周玉蔻廣播節目專訪時，被詢及「民眾黨政黨票的敵人是誰」？蔡直言「都是我們的敵人，小黨要生存不容易」；蔡壁如自曝郭家軍推薦具國民黨籍的新北市立委（土城）參選人李縉穎，是民眾黨創黨黨員，周一聽大驚並笑說「是嗎、他是你們的人」？原來李縉穎早就是民眾黨創黨黨員，國民黨還在猶豫要不要開除他；蔡則說「慘了，不小心講出來」。

關於鴻海集團創辦人郭台銘幕僚蔡沁瑜、郭昕宜等人確定不投入區域立委選舉，政壇傳出可能是國民黨人士，或台北市長、台灣民眾黨柯文哲去遊說郭董所致，對此，蔡壁如否認柯陣營去關說，但對此情況感到失望，因為本來希望「大家合起來團結打群架嘛」。

蔡壁如表示，原先的想法是，民眾黨在那一選區如果有提名人選，郭家軍也要提的話，就要互相協商，如果我們那一區沒有提，當然是期望郭家軍提名，她也不曉得為什麼蔡沁瑜、郭昕宜最後都沒有出來。

周玉蔻問，郭柯何時再見面，不分區立委提名前嗎？蔡回應，最慢十一月九日會在郭家軍土城感恩會見面；至於不分區立委席次，民眾黨跟郭家軍有分配？蔡說，之前有討論過，等郭柯會談一下是要合作，還是郭家軍來支持民眾黨。

周又問，郭家軍高虹安會進入民眾黨不分區安全名單？蔡說，郭董有跟她提過高虹安，高很優秀，可以排進來，民眾黨不分區立委席次有可能少於五席，希望政治平衡要給第三勢力一點空間。

周玉蔻詢及民進黨立委陳明文兒子、市府副發言人陳冠廷，要列入民眾黨不分區？游盈隆的兒子也在民眾黨，民眾黨很多政二代，柯文哲用公家資源廣建自己的資源？蔡壁如回應，陳冠廷很優秀，他應該是民進黨籍的，這些政二代都年輕，有自己的想法，都是柯粉。

訪談中，蔡壁如承認柯文哲要她去當不分區立委，對外說過她要去就排在第一名，因醫護出身，若當立委應該會去衛環委員會。

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