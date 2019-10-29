立院三讀 鐵道技術研究驗證中心最快2023年營運

立法院院會今日三讀通過「財團法人鐵道技術研究及驗證中心設置條例」，使這個新單位獲得設置法源，未來有助於鐵道技術發展、產品測試與檢驗等服務，經2到3年籌備，該中心最快可望在2023年開始營運。（記者羅沛德攝）

2019-10-29 11:45:49

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院院會今日三讀通過「財團法人鐵道技術研究及驗證中心設置條例」，使這個新單位獲得設置法源，未來有助於鐵道技術發展、產品測試與檢驗等服務，盼藉此能促進我國鐵道產業發展，經2到3年籌備，該中心最快可望在2023年開始營運。

我國成立鐵研中心，是考量我國軌道建設牽涉長期維保，讓鐵研中心司職國產產品的驗證，讓鐵道系統商得以選購，不見得要向外國購買。此中心每年支出3.1億元，包含人事、租金、營運財務支出等，收入方面則主要接受國內產業檢測申請，約1.4億元。

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至於鐵研中心的相關基礎設施預算，已由行政院核定通過，包括列車牽引系統、轉向架、集電弓、車門、軌道複合基鈑、軌道號誌、自動列車防撞系統、轉轍器等檢測驗證設備，都已經準備採購。交通部估計，待2到3年籌備後，即可開始營運。

立法院院會也通過審查會附帶決議，交通部依照「鐵路法」第十條規範，訂定全國鐵路網建構發展上位計畫，作為全國鐵路網改善策略，以及訂定分期計劃推動的依據。

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