為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

立院三讀 鐵道技術研究驗證中心最快2023年營運

立法院院會今日三讀通過「財團法人鐵道技術研究及驗證中心設置條例」，使這個新單位獲得設置法源，未來有助於鐵道技術發展、產品測試與檢驗等服務，經2到3年籌備，該中心最快可望在2023年開始營運。（記者羅沛德攝）

立法院院會今日三讀通過「財團法人鐵道技術研究及驗證中心設置條例」，使這個新單位獲得設置法源，未來有助於鐵道技術發展、產品測試與檢驗等服務，經2到3年籌備，該中心最快可望在2023年開始營運。（記者羅沛德攝）

2019-10-29 11:45:49

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院院會今日三讀通過「財團法人鐵道技術研究及驗證中心設置條例」，使這個新單位獲得設置法源，未來有助於鐵道技術發展、產品測試與檢驗等服務，盼藉此能促進我國鐵道產業發展，經2到3年籌備，該中心最快可望在2023年開始營運。

我國成立鐵研中心，是考量我國軌道建設牽涉長期維保，讓鐵研中心司職國產產品的驗證，讓鐵道系統商得以選購，不見得要向外國購買。此中心每年支出3.1億元，包含人事、租金、營運財務支出等，收入方面則主要接受國內產業檢測申請，約1.4億元。

至於鐵研中心的相關基礎設施預算，已由行政院核定通過，包括列車牽引系統、轉向架、集電弓、車門、軌道複合基鈑、軌道號誌、自動列車防撞系統、轉轍器等檢測驗證設備，都已經準備採購。交通部估計，待2到3年籌備後，即可開始營運。

立法院院會也通過審查會附帶決議，交通部依照「鐵路法」第十條規範，訂定全國鐵路網建構發展上位計畫，作為全國鐵路網改善策略，以及訂定分期計劃推動的依據。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高科大啟用全國首座鐵道機電技術人才培訓基地

高科大啟用全國首座鐵道機電技術人才培訓基地
鐵道技術協會︰勿再發生普悠瑪悲劇

鐵道技術協會︰勿再發生普悠瑪悲劇
誠鑫好家 青埔最完美3+1房

誠鑫好家 青埔最完美3+1房
內行看門道！車埕鐵道小學堂 「實境車廂」藏「彩蛋」

內行看門道！車埕鐵道小學堂 「實境車廂」藏「彩蛋」
自己的紀錄自己破！ 世界最大鐵道模型軌道總長再刷新

自己的紀錄自己破！ 世界最大鐵道模型軌道總長再刷新
旅客爆炸成長　國際機場挑戰數位轉型

旅客爆炸成長　國際機場挑戰數位轉型

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播