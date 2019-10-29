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柯P布局2024郭董將協助？ 蔡沁瑜：世事難料

蔡沁瑜（右）上午赴台灣維新黨公布立委參選人記者會。（記者謝君臨攝）

蔡沁瑜（右）上午赴台灣維新黨公布立委參選人記者會。（記者謝君臨攝）

2019-10-29 11:37:17

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市政府顧問蔡壁如上午接受廣播節目專訪時表示，市長柯文哲布局2024，屆時鴻海創辦人郭台銘將協助，2人預計在11月9日會面；對此，郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜說，距離2024還有很久的時間，世事難料，誰也不知道會發生什麼事，未來的事等未來發生時，再做評估。

蔡壁如今早接受台北之音「周玉蔻嗆新聞」專訪，被詢及北市長、台灣民眾黨主席柯文哲到底要不要拿親民黨推薦，參加2020年總統大選的門票？蔡回說「不是要不要的問題，他覺得要把市長第二任期做完」，周追問「柯2024年要選對不對？」蔡回應「他就是布局2024」。

專訪結束後，蔡壁如接受媒體聯訪，表示先前與郭台銘聊天時，郭表明不參選2020，對柯文哲感到虧欠，若柯需要親民黨總統推薦門票，他可以協助爭取，或2024柯若想進軍總統府的話，他行有餘力也會幫忙。

對此，蔡沁瑜上午赴台灣維新黨公布立委參選人記者會前，接受媒體聯訪時表示，距離2024還有很久的時間，這段時間世事難料，誰也不知道會發生什麼事，原則上希望跟民眾黨之間的合作關係，是可長可久的，未來的事等到未來發生時，再做評估。

蔡沁瑜舉例，「譬如說前立法院長王金平做任何決定，我們有答應會支持，我們就會支持，如果說我們有做這樣的承諾，當然我們也不是出爾反爾的人。對於蔡壁如的感受，我們不多做回應」，郭台銘在感恩會上也提到，人生70才開始，他現在每天要做的事情就是練身體，他也跟大家說「後會有期」。

蔡沁瑜也再次重申，現在是2019，距離2024還滿長一段時間，世事難料，未來會發生什麼事大家也不知道，等2020這關過了再來說。

蔡沁瑜強調，很多事情就是「莫非定律」，也不用把話說得太死，你越不想發生的事情，它就發生了，反之亦然，我們無法未卜先知2024會發生什麼事情，現在大家一致的目標，就是希望國會裡，能有我們可以推動福國利民政策的立委，大家把中道、主流的力量匯集起來，這才是當務之急。

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