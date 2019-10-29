獨家》總統萬鈞甲車通訊裝備離奇失蹤 憲兵翻遍全營區終找回

執行總統萬鈞任務的雲豹甲車，傳出車內通訊裝備離奇失蹤長達半年，憲兵組成專案小組翻遍了憲兵239營整個營區，找到散落在各處的組件。圖為雲豹甲車。（資料照）

2019-10-29 09:40:33

〔記者羅添斌／台北報導〕執行總統萬鈞任務的雲豹甲車驚傳車內通訊裝備離奇失蹤事件，自今年3月到9月期間，失蹤期間更是長達半年之多，憲兵組成專案小組翻遍了憲兵239營整個營區，最後是分別在通訊器材庫房丶甚至是在天花板裡頭，找到散落在各處的通訊器材裝備及零組件，雖然不影響整體戰備整備，但卻凸顯憲兵單位的內控出現安全漏洞。

消息人士今天透露，民間人士在今年九月份向國防部投訴，指控憲兵239營的雲豹甲車配備的通訊裝備失蹤很久了，但憲兵內部卻是毫無所知，投訴內容並指該輛雲豹甲車就是執行總統萬鈞任務的任務車輛，恐影響總統在危急事件時安全撤離的任部署及執行，凸顯憲兵單位的內控出現重大安全漏洞。

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憲兵指揮部今天上午指出，對於遭投訴雲豹甲車通訊裝備失蹤一事，憲兵指揮部在上月編組了督察丶監察系統組成專案小組，到憲兵239營進行調查及清查，並在庫房內找到通訊裝備的主體裝備，並在其他處所找到散落的通訊器材零附件，其中有部分附件是在庫房的天花板裡頭找到，憲兵指揮部正就全案發生原因進行檢討改進。

憲兵指揮部並表示，這輛一度遺失通訊裝備的雲豹八輪甲車，並非執行萬鈞任務的主車，而是備用車，相關通訊器材已全數找回，不影響各項戰備任務的執行。事發原因應是連隊在今年3月進行雲豹車輛的交接時，通訊器材拆下保修之後，並未被裝回去，而且遭到營內人士刻意藏在各個處所。

但對於為何在今年3月拆下後，一直到今年9月進行營區大清查時找到通訊裝備為止，長達有半年時間，這輛雲豹甲車是長期處在沒有通訊裝備的狀態下，憲兵卻混然不知？憲兵指揮部表示，這起事件涉及相關人員的疏失，已進行檢討及懲處，並要求所屬單位落實各項裝備的交接及清點，避免類似事件再次發生。

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