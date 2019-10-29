力挺韓國瑜遊學政見可行！蔡正元反轟批評者「白痴」

蔡正元認為，韓國瑜欲補助大學生、研究生出國遊學1年的政見是可行的，並反轟批評者「白癡」。（資料照）

2019-10-29 01:01:28

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日拋出政見，表明若當選總統，政府將想辦法補助大學生、碩士生出國遊學1年，外界多半質疑「錢哪裡來」？但前國民黨立委蔡正元認為「完全可行」，「有些人有夠白痴，說32萬人每年要花多少錢，財政會破產」。

韓國瑜競選辦公室近期聲明，遊學經費部分，假設政府負擔二分之一或三分之一，並考慮用銀行的優惠貸款，若以現況1年有24萬大專生、8萬碩士生，共32萬學生計算，出國1年的學雜費加基本生活費以100萬元（3.3萬美元）為原則，全部需3200億元。

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外界質疑韓國瑜的政見不可行，但蔡正元28日晚間11點43分在臉書表示，「韓國瑜講要編預算給32萬大學生或研究生出國當交換學生，這個政策百分百對！有些人有夠白痴說32萬人每年要花多少錢，財政會破產」，事實上這種算法「實在有夠白痴」，「他們以為32萬人在一年全部出去當交換學生，台灣所有大學全部唱空城嗎？」

蔡正元強調，「他們以為國外像樣的大學收台灣學生當交換學生，隨隨便便申請就有，把交換學生當旅行團嗎？」蔡認為，「韓國瑜也不必去談什麼這不是承諾，就大大方方告訴學生：『你只要有本事申請到有學分的名牌大學當交換學生，韓國瑜就是你們的家長，拚老命也要籌錢給你。』」

蔡正元臉書全文

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