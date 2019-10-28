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韓國瑜「與庶民有約」坐不滿一半？原來韓粉都在謝衣鳳這

韓國瑜為謝衣鳳站台輔選，現場大爆滿。（記者顏宏駿攝）

韓國瑜為謝衣鳳站台輔選，現場大爆滿。（記者顏宏駿攝）

2019-10-28 23:50:00

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國民黨總統參選人韓國瑜「傾聽之旅」今晚（27日）抵彰化縣員林市，舉行「與庶民有約」活動，不料現場5000個塑膠椅只坐不到一半，十分掉漆。其實這場「與庶民有約」活動，時間剛好與立委參選人謝衣鳳競選總部成立大會重疊，謝衣鳳的場子大爆滿，韓國瑜可以靠車隊趕場，但大批韓粉只能留在謝衣鳳的場子。

謝衣鳳的競總成立大會在溪州鄉舉行，韓國瑜的「與庶民有約」活動則在員林市區舉行，兩地相距約25分鐘車程。

謝衣鳳的晚會從下午5點開始，晚會陣容堅強，週邊不僅有「國瑜夜市」，場內還有藝人熊海靈、大小百合主持，上台來賓包括杏仁哥、貼紙哥、強強滾…等「韓家軍」固定班底，韓國瑜更把這場晚會當作他首場立委競選總部站台輔選，諸多因素讓各地韓粉匯集而來，現場估計湧入逾5000人。

政治世家出身的謝衣鳳上台時強調，台灣是民主自由國家，立委是每位選民一張張選票所選出來的，政治無法世襲，如果政治可以世襲，上次當選的就不會是對手（指現任立委鄭宗熠），但在民主國家，不能叫一個當老師的兒子不去當老師，不能叫醫生的兒子不去當醫生，尤其彰化還有許多美食一代傳一代，好吃大家都去吃，因為味道都沒有變，謝衣鳳並保證，母親鄭汝芬的認真服務，也不會走味。

謝衣鳳表示，將來他她當選後會做三件事，分別是智慧科技農業、東螺溪整治成觀光和農業命脈、二林精密園區打造為精密零組件的供應中心。

韓國瑜為謝衣鳳站台輔選，現場大爆滿。（記者顏宏駿攝）

韓國瑜為謝衣鳳站台輔選，現場大爆滿。（記者顏宏駿攝）

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