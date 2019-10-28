中國人破壞台中連儂牆 反嗆民眾妨害他的自由

到台灣洽談商務的中國胡姓男子，破壞連儂牆時，還質疑阻撓的民眾妨害他的自由。（陳致豪提供）

2019-10-28 12:47:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕今年8月中旬，設置於台中市廣三百貨旁的美村路地下道，用來聲援香港「反送中」的「連儂牆」（Lennon Wall），昨天竟發生到台灣從事商務的胡姓中國人，撕毀破壞的事件，被兩名熱心民眾拍下過程時，此人還嗆聲說，這兩位民眾妨害他的自由（撕毀連儂牆與逕自離去的自由），中市公益派出所將他依毀損罪移送台中地檢署，發起此活動的單位提出告訴，台中地檢署暫時限制胡男出境，初步決定給予緩起訴，條件是罰3萬元。

依民眾的錄影，胡姓中國男子撕毀連儂牆的海報，將海報捲成一束束，被一對熱心男女發現報警，胡男卻嗆聲說，兩人妨害他的自由，兩位民眾則說，自由是相對的，當胡男破壞連儂牆，民眾就有權力介入，此時，接獲報案的員警馳抵，胡男願意接受警察行使公權力，依毀損罪現行犯逮捕。

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警方聯繫活動發起人之一的陳致豪，陳致豪向檢察官說，他們堅持提出告訴，目的不是要嚴厲懲罰胡男，而是要告訴眾人，民主台灣不允許這種行為，檢察官也當場訓斥胡男說，台灣與中國兩地狀況不一，胡男撕毀連儂牆之舉，已經觸犯台灣法律，不過，檢方也認為，不需要長期限制胡男出境，希望能以緩起訴方式，儘速讓此案落幕，初步決定暫時限制胡男出境，緩起訴條件是胡男支付3萬元，陳致豪說，他們接受檢方的建議。

陳致豪說，檢察官是依據台灣之前兩起破壞連儂牆的案例處置，對涉案人限制出境，每日到地檢署報到，交3萬元捐給公益團體，離境前必須接受法治教育等等，他說，胡男「畢竟不是我國國民，長期關押也沒有意義，這樣的處置嫌疑人也接受，於是此事暫告一個段落，待完整調查完成嫌疑人才得離境」。

陳致豪指出，檢察官一度擔心，胡男是否「被指派」到台灣搞破壞，昨天聯繫胡男從事商務的台灣公司人員後，證實胡男確實到台灣洽談商務，整個案情也就單純化了，他強調，「別有企圖的中國人，只要破壞連儂牆，壓迫市民的言論表達，我們絕對不會和解，唯一的處理原則就是提告，交由司法處理。台灣是法治國家，不容中國人挑釁，這是大是大非，也是我們和中國很不一樣的地方，我們絕對會如此堅持」。

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