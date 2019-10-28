與藍綠搶中間選票 柯文哲︰盡力就好

台北市長柯文哲28日出席台北大縱走攝影比賽頒獎典禮暨步道成果展，會後接受媒體訪問。（記者簡榮豐攝）

2019-10-28 12:27:47

〔記者沈佩瑤／台北報導〕本報今獨家報導，明年總統及立委選舉剩75天，但有綠營輔選人士評估，如台北市長柯文哲持續製造話題，與藍綠兩黨搶中間選票，綠營最差情況「三席掉兩席（第一及第五選區）」，尤其第一選區選情複雜，民進黨現任立委吳思瑤面臨無黨對手平瓜分選票，若柯再推人，無異幫國民黨參選人汪志冰助選。

對此，柯文哲今天受訪不以為然表示，自己每次都跟幕僚講，民進黨治國不怎樣，選舉還是一流的啦，看看2016年，時代力量原本14、16％，結果一開始選就掉到剩下6%，所以選舉還是專業啦，雖然他不是很喜歡那種專業，正事不幹，每天都在想選舉，但就是盡力啦，該做的事做就好。

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至於民進立委李俊俋批評，民眾黨沒有提出政見也沒有理念？柯則說慢慢還是要推出政策，他認為這國家需要的是導正，或說「更正常」就好，他常說台灣人會比新加坡人笨嗎？比新加坡人不努力嗎？他才不相信，但還是要承認在過去20年，台灣有很多不進步的原因是內耗，台灣這社會，是非對錯大家也曉得，可是常常就是對的事情沒有人做，錯的事情一直在做，所以有時候還是需要從國會，有一點導正的力量。

談到民進黨一直攻擊，是否擔心選票跟民眾黨重疊？柯文哲表示，認真做事選民自然會支持你，但不認真做事，每天在攻擊別人，「考第一名的條件是第二名考得比你差，可是你讓第二名考不好的方法就是偷他橡皮擦偷走啦、把他鉛筆拿走啦，全部都在想這套，實在是。」

不過曾表態參選台中市第5選區立委的永齡基金會顧問郭昕宜昨以「因為自己還年輕，政治歷練不夠」為由，宣布將不投入這次立委選戰。外界好奇是否因民眾黨將在該區提人，雙方默契？

柯文哲強調郭家軍不選「絕對跟我無關」，並稱在藍綠都已經提候選人的狀態下，所謂的第三勢力要提人，「常會遇到比方說來自綠營的⋯⋯不要說壓力啦，就關說」，他猜郭董也一樣，最大關說力量不是來自柯文哲，而是藍營的「請託」，畢竟人活在世界上不是單獨存在，有太多社會的連結。

媒體追問，言下之意卓榮泰確實有來施壓？柯則說，不會啦，他不會直接施壓啦，總是會有拜託啦，不過是這樣，也不會他自己來。

聽到媒體追問「打民進黨是為了製造話題」，柯文哲大笑表示，「我打民進黨是為了製造話題？啊他們打我是為了什麼？為了⋯⋯哈哈哈哈」。

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