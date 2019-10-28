為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

與藍綠搶中間選票 柯文哲︰盡力就好

台北市長柯文哲28日出席台北大縱走攝影比賽頒獎典禮暨步道成果展，會後接受媒體訪問。（記者簡榮豐攝）

台北市長柯文哲28日出席台北大縱走攝影比賽頒獎典禮暨步道成果展，會後接受媒體訪問。（記者簡榮豐攝）

2019-10-28 12:27:47

〔記者沈佩瑤／台北報導〕本報今獨家報導，明年總統及立委選舉剩75天，但有綠營輔選人士評估，如台北市長柯文哲持續製造話題，與藍綠兩黨搶中間選票，綠營最差情況「三席掉兩席（第一及第五選區）」，尤其第一選區選情複雜，民進黨現任立委吳思瑤面臨無黨對手平瓜分選票，若柯再推人，無異幫國民黨參選人汪志冰助選。

對此，柯文哲今天受訪不以為然表示，自己每次都跟幕僚講，民進黨治國不怎樣，選舉還是一流的啦，看看2016年，時代力量原本14、16％，結果一開始選就掉到剩下6%，所以選舉還是專業啦，雖然他不是很喜歡那種專業，正事不幹，每天都在想選舉，但就是盡力啦，該做的事做就好。

至於民進立委李俊俋批評，民眾黨沒有提出政見也沒有理念？柯則說慢慢還是要推出政策，他認為這國家需要的是導正，或說「更正常」就好，他常說台灣人會比新加坡人笨嗎？比新加坡人不努力嗎？他才不相信，但還是要承認在過去20年，台灣有很多不進步的原因是內耗，台灣這社會，是非對錯大家也曉得，可是常常就是對的事情沒有人做，錯的事情一直在做，所以有時候還是需要從國會，有一點導正的力量。

談到民進黨一直攻擊，是否擔心選票跟民眾黨重疊？柯文哲表示，認真做事選民自然會支持你，但不認真做事，每天在攻擊別人，「考第一名的條件是第二名考得比你差，可是你讓第二名考不好的方法就是偷他橡皮擦偷走啦、把他鉛筆拿走啦，全部都在想這套，實在是。」

不過曾表態參選台中市第5選區立委的永齡基金會顧問郭昕宜昨以「因為自己還年輕，政治歷練不夠」為由，宣布將不投入這次立委選戰。外界好奇是否因民眾黨將在該區提人，雙方默契？

柯文哲強調郭家軍不選「絕對跟我無關」，並稱在藍綠都已經提候選人的狀態下，所謂的第三勢力要提人，「常會遇到比方說來自綠營的⋯⋯不要說壓力啦，就關說」，他猜郭董也一樣，最大關說力量不是來自柯文哲，而是藍營的「請託」，畢竟人活在世界上不是單獨存在，有太多社會的連結。

媒體追問，言下之意卓榮泰確實有來施壓？柯則說，不會啦，他不會直接施壓啦，總是會有拜託啦，不過是這樣，也不會他自己來。

聽到媒體追問「打民進黨是為了製造話題」，柯文哲大笑表示，「我打民進黨是為了製造話題？啊他們打我是為了什麼？為了⋯⋯哈哈哈哈」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
韓國瑜喊免費遊學 柯文哲：當家過了還是鬼扯

韓國瑜喊免費遊學 柯文哲：當家過了還是鬼扯
批民進黨在香港問題翻來覆去 柯P：最後一定會漏氣

批民進黨在香港問題翻來覆去 柯P：最後一定會漏氣
統一精選四檔基金 退休投資好標的

統一精選四檔基金 退休投資好標的
「整個10月在失言中渡過」 他預估柯P選前掉粉這麼多

「整個10月在失言中渡過」 他預估柯P選前掉粉這麼多
談明年總統大選 柯：若要下賭盤，應猜投票率

談明年總統大選 柯：若要下賭盤，應猜投票率
第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉

第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播