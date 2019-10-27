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首頁　>　政治

民眾黨不分區立委海選面試 有人信心滿滿 有人因病棄權

民眾黨不分區立委海選報名者林昭印。（記者陳志曲攝）

民眾黨不分區立委海選報名者林昭印。（記者陳志曲攝）

2019-10-27 18:45:03

〔記者陳璟民／台北報導〕台灣民眾黨不分區立委海選報名者面試作業，今起3天由黨主席柯文哲主持，預計從43名通過初選者挑出20人，第一順位面試的是在屏東縣某漁會工作的潘姓男子，他表達如果有機會進立法院，將關注漁業三法，會後受訪說對於入選「相當有信心」，而原訂第三順位面試的張姓女子，日前以電子郵件表示感冒不便，自願棄權。

另名出身台南市、在台北市工作的面試者陳小姐說，從事社福、婦女運動及人口販運防制等工作20多年，過去沒參加政黨，希望憑藉相關經驗，到立法院內政委員會發揮，「要爭取當民眾黨不分區立委，加入民眾黨應該是基本的態度」，民眾黨若要把34席不分區席次提滿的話，海選的每個人都有機會，來這多麼社會各界小菁英，願意投入新的政黨，就是希望有新的可能性。

33歲單身男子林昭印也是面試者之一，他曾任台灣高鐵台北站站務員，現為一家以收銀機軟硬體為主產品的科技公司業務工程師，也有加入民眾黨；林昭印受訪說，年輕人感覺政治較遙遠，但民眾黨有這個全民參與的機會很難得，所以投履歷爭取，政府推動前瞻基礎建設計畫，軌道建設是要項，他有鐵路營運及科技業的專長，能在這兩方面幫忙民眾黨政策擬定、推動；至於過去他的投票行為，他說，是對事不對人的，先看候選人的政見，不會因為看黨派而偏好哪一黨。

台灣民眾黨不分區立委海選報名者陳小姐。（記者陳志曲攝）

台灣民眾黨不分區立委海選報名者陳小姐。（記者陳志曲攝）

台灣民眾黨不分區立委海選報名者潘先生。（記者陳志曲攝）

台灣民眾黨不分區立委海選報名者潘先生。（記者陳志曲攝）

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