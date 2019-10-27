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郭董台中感恩之旅飄粉紅泡泡 獻吻「神祕嘉賓」

郭台銘台中感恩之旅飄粉紅泡泡，與曾馨瑩2人難得同台。（擷自郭台銘臉書）

郭台銘台中感恩之旅飄粉紅泡泡，與曾馨瑩2人難得同台。（擷自郭台銘臉書）

2019-10-27 17:08:19

〔記者蘇孟娟／台中報導〕鴻海創辦人郭台銘的感恩之旅第3站今日下午在台中登場，活動神祕嘉賓揭曉，郭台銘夫人曾馨瑩穿粉紅色套裝現身，讓台下的郭台銘喜出望，兩人還應邀玩「默契大考驗」，郭董更獻出「天使之吻」、獻唱月亮代表我的心，現場滿滿粉紅泡泡；曾韾瑩說，會出席是因為過去一直未曾在公開場合感謝一路不棄的郭粉，希望大家繼續支持他的先生，為台灣、社會及中華民國盡心力，也支持郭家軍。

曾馨瑩上台後，在台下郭粉不斷鼓動下，郭台銘被拱上台，等在台上的曾馨瑩迎接他問「你希望我來嗎」，兩人一路牽手；郭台銘說，他真的嚇一跳，因為他一早6點多就出門打球，到台中就發現「怎麼有這麼像的人在台中」，還問坐一旁的北市府顧問蔡壁如神祕嘉賓是柯文哲嗎？沒想到竟是自己的太太。

郭台銘說，妻子一向不出席這種活動，一直扮默默支持角色，家庭歸她管，他自己管貿易大戰、選總統，其他都歸太太管，太太會來真的很意外。

郭台銘與曾馨瑩還在主持人要求下難得玩起「默契大考驗」，包括問及兩人來電發生在何時，結果郭台銘說是第一眼看到她就來電，曾欣瑩則是說教跳舞，讓全場大笑。

郭台銘反應很快說，曾馨瑩當年負責來教跟林志玲跳舞，但他完全沒有看林志玲，第一眼只看曾馨瑩，引來全場掌聲；曾馨瑩則說，她第一眼是很認真在教課，沒想這麼多，只記得郭台銘當時非常認真，一直說再一次、再一次，她心想這個個別課有點累，也透露當時跳探戈，兩人一直牽手。

幕僚還挖出兩人第一次送愛心早餐發生在何時，選項有舞蹈教室、馨瑩家、澳門遊，結果郭、曾兩人均回答在澳門遊時，曾馨瑩回答說，她曾問過郭台銘到底何時開始追她，郭董回答，澳門遊送早餐，因他從未送早餐給女孩子。

郭董還自己爆料說，當時兩人均單身，他邀曾馨瑩去澳門玩，沒想到曾馨瑩竟訂兩個房間，他只能利用送早餐時間碰面，沒想到曾馨儀收下早餐就請他離開，他心想「怎麼有這麼無趣的女孩，他都忍了一個晚上了」，還讓他離開。

郭董自我爆料讓曾韾瑩害羞忍不住當場制止他說「講太多、不能再講了」等，連連引起全場哄堂大笑。

不過，當被問到誰比較愛吃醋時，因兩人答案不同，被懲罰「天使之吻」，之後郭台銘又被拱與曾馨瑩對唱「月亮代表我的心」，讓這場感恩之旅現場飄散滿滿粉紅泡泡。

郭台銘、曾馨瑩被拱玩默契大考驗。（圖：擷取郭台銘臉書）

郭台銘、曾馨瑩被拱玩默契大考驗。（圖：擷取郭台銘臉書）

郭台銘與曾馨瑩玩默契大考驗被處罰「天使之吻」。（圖：擷取郭台銘臉書）

郭台銘與曾馨瑩玩默契大考驗被處罰「天使之吻」。（圖：擷取郭台銘臉書）

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