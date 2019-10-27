校慶國旗被換彩虹旗 台北大學教官質問學生爆論戰

台北大學三峽校區昨日（26）舉行校慶運動會，開幕儀式唱國歌時，有學生衝上升旗台將國旗換下、升起彩虹旗，台下一片譁然。（資料照，北大學生提供）

2019-10-27 16:13:13

〔即時新聞／綜合報導〕國立台北大學三峽校區昨日（26）舉行校慶運動會，開幕儀式進行唱國歌時，因不滿學校校慶要「點名」而無法參加彩虹遊行，便有學生鳴汽笛衝上升旗台，將國旗換下、升起彩虹旗抗議校方行為。今日北大朱姓教官則在臉書社團中，質問學生「您覺得您的言行適當嗎？」引起兩方立場在底下論戰。

台北大學昨日舉行校慶，在開幕儀式唱國歌時，突有學生衝上升旗台，將國旗換下、升起彩虹旗，籌劃這項活動的學生議會會長陳謙說，校方要求校慶點名，但他們認為昨天下午在台北市舉行的同志大遊行比校慶重要，才會換升彩虹旗表達抗議。

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對此，北大朱姓教官便在臉書公開社團「NTPU國立臺北大學新鮮人」發文，反問學生為何要「故意」在全校唱國歌時，大肆喧鬧更將國旗丟在地上，而且在教職員善意規勸時，卻大力衝撞，甚至撞傷人。

朱姓教官還說，有訴求很好，但應該理性，他也強調，校慶運動會並沒有硬性規定到場，為何要「執著」。朱姓教官更拿出八年抗戰、古寧頭戰役等事蹟，反問學生，在喊出「軍人教官退出校園」時，若無軍人「怎可在寶島台灣安居樂業？」最後，朱姓教官一再強調，問學生們「您覺得您的言行適當嗎？」

此文一出，立刻引起正反兩方論戰。有學生表示「沒有軍人、沒有228」，還有同學表示，希望雙方不要模糊焦點。也有同學質疑，該名教官的發文究竟是要理性討論，還是要「公審」相關學生，但也有些學生支持教官的言論。

針對該貼文底下的論戰，朱姓教官也留言表示，決定提前刪減原文。

北大朱姓教官今日言論，引起學生兩派論戰。目前朱姓教官原文已刪除部分文字。（圖擷自NTPU國立臺北大學新鮮人）

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