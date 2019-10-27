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盧秀燕力喊給「智慧姊」公道 沈智慧︰四維八德列入課綱

台中市長盧秀燕為沈智慧競總成立站台助講、授旗。（記者蔡淑媛攝）

台中市長盧秀燕為沈智慧競總成立站台助講、授旗。（記者蔡淑媛攝）

2019-10-27 15:27:51

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨台中市第五選區立委參選人沈智慧競總今天成立，盧秀燕站台造勢，言必稱「智慧姊」強調，這是我的選區任期達6屆立委，我們「姊妹倆」一起掛看板「是拜託她這個選區要『顧厚條』！」還訴求要給「智慧姊公道」，不要給沒有貢獻的人來割稻尾，力打市長牌，最後並為韓國瑜再拉票，打「國旗牌」讓中華民國旗旗海飄揚。

沈智慧拿韓家軍的撲克牌，批評民進黨。（記者蔡淑媛攝）

沈智慧競總今天成立，由盧授旗、韓國瑜國政顧問團總召張善政披上彩帶、雲林縣長張麗善送上甘蔗，以及黨團、競選團部幹部送上「好采頭」、鳳梨等，台中立委顏寬恒、江啟臣、曾銘宗，前立委張顯耀、羅淑蕾、及立委參選人李中、黃馨慧、莊子富等都到場助講，副市長楊瓊瓔最後也趕到致意，場面熱鬧。

沈智慧競總成立，接受盧秀燕授旗。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕上台輔選一開口就稱沈智慧為「智慧姊」強調北屯區是台中市29區最大區27萬人，加上北區共40萬人「這個選區太重要了，一定要維持這個選區！」並細數她與沈智慧、沈佑蓮姊妹倆為北屯服務政績，包括爭取台鐵高架化、74線、北屯新社129線及捷運綠等四大交通建設，以及洲際棒球場、活動中心。

沈智慧競總成立，支持者搖旗吶喊。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕說，一定要支持「智慧姊」，我還有建設，國民運動中心、巨蛋，需要智慧姊站在市民立場爭取，強調是唯一的選擇，最後她也拜託支持者要選韓國瑜，就能看到中華民國旗旗海飄揚。

沈智慧致詞則力推應執行死刑，將禮義廉恥重回校園、四維八德列入課綱，恢復品格教育、打出台灣人的價值，還要注意中選會，她拿出韓家軍推出的肥貓撲克牌，現場隨機抽牌出前總統陳水扁加以批評，最後還由韓國瑜的五虎將領唱韓的競選主題曲「我現在要出征」。

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