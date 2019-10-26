要求柯P對失言道歉 她們怒嗆：別再把醫生身分當擋箭牌

民進黨立委參選人許淑華（右）、賴品妤（左）26日出席同志大遊行。（記者簡榮豐攝）

2019-10-26 22:35:45

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲近期頻頻失言，近日更因「西藏喇嘛有一陣子流行自焚，造成中共很大的困擾」的爭議言論惹議。對此，民進黨立委參選人許淑華與賴品妤異口同聲要求柯文哲須道歉，並怒嗆「別再把醫生身分當擋箭牌」。

同婚合法施行已5個月，第17屆台灣同志遊行今天（26日）舉行，以「同志好厝邊」為訴求，希望可以更融入社會，促進包容理解。民進黨副秘書長林飛帆也率領許淑華、賴品妤、謝佩芬等多名黨籍立委參選人出席響應。

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據《ETtoday新聞雲》報導，針對柯文哲近日頻頻爆出失言，許淑華表示，柯文哲的言論已嚴重污辱西藏人民，和所有為民主自由犧牲奉獻的鬥士，強調柯文哲就是一個失言的市長，不適合再繼續擔任台北市長，要求柯文哲必須向藏族朋友說聲道歉。

賴品妤則感嘆，難以相信都到了2019年的今天，首都市長的發言卻是如此輕浮、不尊重別人，完全不把他人的痛苦當一回事；看到今天同志大遊行參與人數相當踴躍，賴品妤也認為可以看出台北一直進步，但市長卻一直沒進步，「配不上這個城市的進步價值」，要求柯文哲必須對台北市民以及藏人道歉。

柯文哲日前「自焚說」引發爭議，未料又在公安會報上稱「西藏喇嘛會用自焚的方式自殺，死100多人，給中共帶來很大的困擾」，面對外界不斷要求道歉的聲音，他25日受訪仍不承認失言，也沒有道歉，辯稱「我用字不精確」、「那個字應該改『壓力』才對」。

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