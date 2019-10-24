大巨蛋強過關惹議 柯：已重擬議約 將採超額利潤規則

2019-10-24 08:14

〔即時新聞／綜合報導〕台北文化體育園區（大巨蛋）開發案，日前經台北市都市設計審議委員會審查通過以來，批評聲浪不斷，台北市長柯文哲在接受媒體專訪時透露，議約已經重新開始在研擬，並指未來議約將依超額利潤的規則，稱「大巨蛋是註定不會100分了啦，考到及格就好」。

大巨蛋開發案日前經台北市都市設計審議委員會審查通過，除引發外界質疑，前都發局長林洲民也批評，攸關公安的防災避難電腦模擬，除將逃生「反應時間」設定為30秒，還將民眾「因驚恐而造成的慌亂」參數關閉，才勉強達成觀眾8分鐘離開觀眾席之規定，不對都發局對此稱，目前軟體版本無法處理極端參數組合，一直主張延長反應時間重新跑模擬，對於都市防災方案的推進完全沒有正面助益，強調目前都審所通過的電腦模擬情境，人員都能安全離開建築物。

柯文哲在接受《ETtoday》專訪時則指出，當初大巨蛋停工是因遠雄未按圖施工，目前市府已有默契，要一起朝復工努力，但須先通過環評、建照變更並取得使照，不過柯文哲透露，目前議約已經重新開始在研擬，並將依超額利潤的規則，而非依照獲利率去訂定。柯也強調「我們沒有凹廠商，有賺到錢大家分」，至於細節仍有待進一步討論。

柯文哲也說，大巨蛋就是歷史共業，從頭就是有問題，包含蓋的地點、3棟變5棟、花140億買一塊地卻0權利金等問題都不是他搞出來的，強調自己只是來善後，就算蓋好大巨蛋也不會當成是什麼偉大政績，他只能做到大家可以忍受、接受，並指「大巨蛋是註定不會100分了啦，考到及格就好」。

針對外界質疑放水、安全疑慮，柯文哲則說，原先大巨蛋底下是沒有防火區劃，後來經過2、3年規劃17個防火區劃，每個防火區劃都有單獨的逃生梯。柯並稱，主場館在地底下10.5公尺才是最可怕的，相當於要往上爬3層樓才逃得出去，並指未來將從忠孝東路打一條80公尺的通道，將國父紀念館北邊的廣場當作疏散道，強調未來還有很多要改、沒那麼容易復工。

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