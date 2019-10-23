軍人服役半年可申請育嬰假 立院初審通過

2019-10-23 14:27

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院委員會上午初審通過「陸海空軍軍官士官任職條例部分條文修正草案」等案，為了配合「性別工作平等法」規定，軍人得申請育嬰留職停薪資格者，由原須任職滿1年調降為6個月，必要時得延長1年；此外，收養兒童先行共同生活者，於共同生活期間也可以申請留職停薪。

立院司法及法制委員會、外交及國防委員會上午舉行聯席會議，併案審查「陸海空軍軍官士官任職條例部分條文修正草案」等案，邀請國防部副部長張冠群、國家安全局長邱國正等人報告並備質詢。

根據草案內容，為因應2014年12月修正公布的「性別平等工作法」規定，將受雇者得申請育嬰留職停薪的任職期間，由1年調降為6個月，因此本次「陸海空軍軍官士官任職條例」的修正，也朝此方向進行。

初審通過條文指出，軍官、士官任職6個月以上，為撫育滿3歲前子女者，得申請留職停薪，主管機關不得拒絕，必要時得延長1年。此外，依家事事件法、兒童及少年福利與權益保障法相關規定，與收養兒童先行共同生活者，其共同生活期間得申請留職停薪。

此外，「陸海空軍軍官士官任官條例」中，另增訂軍官、士官受降階懲罰者，其官階俸級的換敘方式。初審條文載明，軍官、士官依陸海空軍懲罰法規定，受降階懲罰者，其俸級依原任官階換敘次一官階相當俸級；次一官階無相當俸級者，換敘該官階最高俸級。

會中並通過民進黨立委管碧玲所提的臨時提案，指今年2月間，Google地圖提供台灣主要城市的3D視景服務後，經民眾發現某軍事基地機敏軍備物件細節曝光，國防部也隨即成立專案小組向Google公司協調撤除或遮蔽相關圖像；該公司隨後於2月底全面下架該項服務。

有鑑於此，要求國防部、國安局在3個月內，對於我國軍事、情報、國安機敏設施，面對24小時全天候商用或軍事衛星的偵照、立體化地形景物服務技術的進步等最新情勢，辦理掩護、偽裝、修飾、調整等總檢討作為，提出書面報告。

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