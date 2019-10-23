怒拔不聽話官員挨轟 柯文哲：我們有行政裁量權

2019-10-23 16:17

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府2016年因違規商業宅案被監察院糾正，台北市長柯文哲將問題歸咎於「建管處爛到底」，還在議會答詢允諾，柯上個月於市長室會議再對此案發脾氣，當場怒拔掉都發局科長，議員痛批柯沒肩膀，踐踏專業文官。對此，對此，柯文哲說，「公務員要依法行政，但是不可以依法不行政，更重要不可以依法拖延」。

本報今獨家報導，都發局該科長原負責違規裁罰業務，上個月在市長室會議時，該科長向柯文哲報告年底內湖五期違規工業宅執法進度，但柯不滿質問為何不能直接斷水斷電？前科長說明，北市府依法行政，須發函指導、開罰單、限期改善等程序，才能斷水斷電。此回答讓柯不滿，當場怒拔該科長職務。

對此，柯文哲今天受訪表示，「公務員要依法行政，但是不可以依法不行政，更重要不可以依法拖延」，像那內湖五期的處理，你要先寄個單子給它，然後再罰6萬元，等3個月再寄第2張、再罰幾萬，「我跟你講，常常是這樣，當然行政有裁量權，但是該做要做，我再講一遍，我們要依法行政，但不是依法不行政、也是不是依法拖延」。

至於被議員質疑超越法令？柯文哲說，「我們還是有行政裁量權，所以官員的任命，我們還是依法行政，在合法範圍內去做，我們不會說超過合法的範圍」。

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