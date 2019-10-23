韓國瑜再提升格觀光部 使館要負責東西賣出去、把人帶進來

2019-10-23 14:12

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天到嘉義縣中埔鄉與民眾座談，談到觀光時他說，現在觀光產業變成「慘業」，而觀光業影響30多種產業，他認為未來行政院要把觀光局提升為「觀光部」，要提升位階、增加預算，加大宣傳力度，派駐海外的大使、代表處，都要負責把台灣好的東西銷售出去，把人帶進來，大使館一起配合觀光產業來做。

韓國瑜今天到中埔鄉嘉義縣議員邱銀海服務處與民眾座談，觀光產業變成「悽慘的慘」，台灣有人才，未來行政院要把觀光局拉生為觀光部，因為觀光業跟30多種產業有關，這麼重要的產業，要提升位階，增加預算，加大力度，派駐海外的大使、代表處，都要負責把台灣好的東西銷售出去，把人帶進來。

與會民眾提及希望政府要協助推廣茶葉，建立製茶學校，甚至大學，台灣茶葉才有年輕人就業；韓國瑜回應，要把文化與茶葉結合，推廣到日本、韓國、越南和泰國等等，而台灣的茶葉更要找出自己與眾不同的特色。

韓國瑜說，農民不要大富大貴，只要合理收入就心滿意足，如果這個做不到，政府是不及格的，現在他大力推動外銷，各種農漁產都要想辦法外銷，而當農產有大豐收時，就要管制進口，控制價格。

提及軍公教退休金議題，韓國瑜說，很多人在年輕時當公務員或警察，是希望安定就好，不會大富大貴，政府會照顧一輩子，結果退休後政府變了，因為傷害了信賴保護原則，軍公教警消覺得心裡不平衡，被欺騙。

韓國瑜說，未來軍公教警消如何合理調整，讓他們退休時不要越老越窮，不要心裡充滿怨恨；應該要給退休和現任的軍公教人員，讓他們感覺為人民服務一輩子，政府會照顧你一輩子，有互信關係，他也承諾「只要我有能力，一定重新調整」。

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