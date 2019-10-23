林宅血案、陳文成命案 邱國正：不解密會啟人疑竇

2019-10-23 12:49

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委段宜康今天於立法院委員會質詢時，針對林宅血案、陳文成命案等政治檔案解密進度，詢問國安局局長邱國正；邱說，兩案他都看過，如不解密的話的確會啟人疑竇，「該公開就公開」。國安局官員指出，兩案有20案、80卷已提供給促轉會，依政治檔案法期效，在明年1月前「該解密會解密」。

立院司法及法制委員會、外交及國防委員會今天舉行聯席會議，併案審查「陸海空軍軍官士官任職條例部分條文修正草案」等案，邀請國防部副部長張冠群、國家安全局長邱國正等人報告並備質詢。

段宜康質詢時表示，邱國正於7月上任國安局長當天，總統蔡英文在臉書發文要求，包括林宅血案、陳文成命案、美麗島事件等相關政治檔案，仍有一部分的檔案被國安局列為永久保密，希望國安局與促進轉型委員會密切配合，積極推動解密，詢問這些檔案的解密進度為何？

邱國正說，陳文成命案跟林宅血案，已配合促轉會提供資料。國安局官員補充說明，包括陳文成命案、林宅血案等20案、80卷，已在8月28日提供給促轉會，但目前尚未解密，未來會依政治檔案條例相關規定，在明年1月前完成處理，「該解密會解密」。

段宜康進一步質詢指出，能否解密就是國安局的權責，他認為除非是涉及情報員的機密，不然其他關於國內異議分子的政治偵蒐「應該通通解密」，否則他就懷疑或外界會懷疑，像林宅血案和陳文成命案兩個案子，「是不是國安局授意的，或是國安局明明知道是誰殺的、在保護那個兇手？」

邱國正回說，兩案他都有看過，的確沒有解密的話「會啟人疑竇」，所以會朝解密的方向去做，但要考量現在還在工作的人，解密後是否會造成洩密等影響，絕對要過濾，若沒這種考量與影響，他個人認為「該公開就公開」。

段宜康另提及，在未解密的政治檔案中，有一案是唐文標案，而唐在台大等校教書時，與余光中等人掀起論戰，整個氣氛形成鄉土文學論戰的濫觴，好奇檔案中有無牽扯到當時文壇前輩的檢舉內容。

政治檔案條例7月時三讀通過，明定威權統治時期由政府機關、政黨等所保管的檔案，應自施行日起6個月內完成清查，必要時得延長半年；若相關機關拒絕將審定的政治檔案移歸為國家檔案者，最高可處500萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

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