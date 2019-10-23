憂呂秀蓮參選分裂本土選票 女台僑警語：有藍軍為呂連署…

2019-10-23 12:41

〔記者王俊忠／台南報導〕出身於台灣屏東、旅居加拿大26年的女台僑賴怡孜，今年返國參加雙十國慶慶典、同時觀察台灣明年大選選情。她直言，看到前副總統呂秀蓮和前南投縣長彭百顯搭檔要參加明年正副總統大選，北美眾多台僑都感到非常憂心，深怕台灣人自我分裂的結果，將導致韓國瑜當選，在和平協議下，台灣恐將成為中國領土而萬劫不復。

賴怡孜長期旅居加拿大多倫多、是多倫多台灣婦女會前會長，活躍於加國商界，也擁有加拿大台灣人聯誼協會群等line社群群主。她說，平時很關心台灣政局，反觀郭台銘有急流勇退智慧，雖有萬般無奈和怨懟，郭卻成全韓國瑜而棄選2020年總統，這是本土台灣人很欠缺的雅量。

賴怡孜認為，關鍵的2020大選絕對不同於以往，本土台灣人沒有分裂的本錢，請別浪費選票給呂副，因為給呂副的票就是在幫＂韓國瑜增加票＂，因為觀察到有藍軍在幫呂副連署、想借呂副之力分掉小英總統的票，希望台灣人為台灣前途著想，別讓世世代代台灣子民失望。

她指出，呂副身歷美麗島事件苦難，也曾是在任8年、萬人之上的副總統，人生精彩歷程已經沒有遺憾，台灣人也不虧欠她什麼，但呂副卻在台灣有史以來最險峻的時刻，未經黨內初選、貿然投入選局，分裂投票的結果，會造成藍軍勝選，虎視眈眈的中國不勞而獲，呂將成為台灣永遠的罪人，所以海外台僑無不冀盼呂能懸崖勒馬、留下光輝羽毛，也為台灣留下希望！

這位女台僑表示，韓國瑜剛選上高雄市長不到半年，就把支持他的王金平、楊秋興一腳踢䦕，好殘忍可怕的政治惡鬥！何況韓又出身中國北京光華學院，與中共高幹關係良好，之前韓以高雄市長身分在香港中聯辦私會中國官員，密會內容從未公開，未報備也未知會我國陸委會，非比尋常之舉令人毛骨悚然。

賴怡孜說，有感於韓長期無心市政，卻熱衷討好中國，使他們更加深具戒心，在台灣危急存亡之秋，海外台僑憂心、希望有限的本土票源能夠精誠團結，更盼望呂副放棄參選總統，共同為苦難的台灣留下一線生機！

此外，賴也懇切建議小英總統要改善用人問題，如能早些起用有魄力做事的蘇貞昌擔任行政院長，為台灣前途擇善固執，首任總統施政作為不致陷入困局，也希望小英總統能聽到台僑的心聲。

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