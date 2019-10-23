高捷第3條擬年底完成綜合規劃 李昆澤要求加快儘速完成行政程序

2019-10-23 12:23

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市民期待的捷運第3條線（黃線），已進入綜合規劃階段，立法委員李昆澤感謝行政院今年5月明快的核定可行性評估，他也要求行政院督促交通部，等施工單位高市府年底完成綜合規劃後，交通部儘速完成相關行政作業，讓後續進度能夠順利進行。

李昆澤昨在立法院總質詢表示，高雄捷運第3條線（黃線），是高雄人共同的期待，他從106年開始爭取協調，從原先的輕軌計畫爭取修改為捷運新增路線計畫、再爭取第3條線納入前瞻計畫，他更爭取第一波2000萬的可行性評估預算，以及後續中央負擔803.99億的建設經費。

李昆澤說，今年5月行政院核准可行性評估後，施工單位高市府已在辦理綜合規劃，也辦了多次說明會與公廳會，高市府預計年底完成綜合規劃，111年動工、117年完工通車。

李昆澤表示，因為綜合規劃後還有後續的基本設計、細部設計要進行，他要求交通部有關高市府年底如順利呈報綜合規劃報告，交通部要加快行政作業流程，讓接續的進度能夠跟上。

李昆澤強調，大眾運輸的搭乘率及運量要提升，一定要搭配「路網」的建置，交通運輸的效益才能展現，高雄第3條捷運（黃線），就是擴大高雄捷運路網的關鍵，在這重要階段，中央地方一起努力，讓高雄的夢，第3條捷運（黃線）順利啟動。

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